شاهد .. أسرار صادمة ومثيرة عن العندليب..فنانة الرقص الشرقي تفجر مفاجأة و تكشف سر عدم زواج عبد الحليم حافظ: لا يستطيع القيام بدوره كرجل؟

انت الان تتابع خبر أسرار صادمة ومثيرة عن العندليب..فنانة الرقص الشرقي تفجر مفاجأة و تكشف سر عدم زواج عبد الحليم حافظ: لا يستطيع القيام بدوره كرجل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي )

كشفت الفنانة والراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد أسرارا صادمة عن العندليب عبد الحليم حافظ. ونفت نجوى فؤاد شائعة زواج عبد الحليم حافظ بالفنانة سعاد حسني،

وأرجعت السبب إلى عدم قدرة المطرب الراحل على أداء واجباته الزوجية على الرغم من حبه الشديد لسعاد حسني.



وقالت في حوار سابق لها بجريدة "الوفد": "لم يحدث أن تزوج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني، كان عبدالحليم صديقي جدًا وكنت مخزن أسراره وذات مرة اعترف لي بحبه الشديد للسندريلا".

وأضافت: "أكد لي عبدالحليم وقتها إنه لا يستطيع الزواج منها لأنه يعيش بربع كبد ولا يقدر علي القيام بدوره كرجل، وللعلم كانت سعاد حسني تعشقه جدًا لكن كانت تفسر كلامه علي أنه رغبة في الهروب من الارتباط الرسمي".

يذكر أن نجوى فؤاد، اعتزلت مهنة الرقص عام 1997 بعد زواجها من اللواء محمد السباعي، مساعد وزير الداخلية وقتها.