شاهد .. بدون تردد او خجل .. ناهد يسري تكشف عن شعورها بعدما ظهرت بلا ملابس تماماً في مشهد مخل بالأداب.

انت الان تتابع خبر بدون تردد او خجل .. ناهد يسري تكشف عن شعورها بعدما ظهرت بلا ملابس تماماً في مشهد مخل بالأداب. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلق النقاد والجمهور في الوطن العربي، على الفنانة ناهد يسري، عدة ألقاب، منها "إيقونة الإغراء"، وتعد أبرز نجمة إغراء في تاريخ السينما العربية، ووصفها الكثيرون بصاحبة الأدوار الأجرأ في تاريخ السينما المصرية.

الفنانة ناهد يسري، من مواليد 6 فبراير عام 1949 (العمر 72 سنة)، في العاصمة المصرية القاهرة، واسمها الحقيقي ناهد حسن شكري.

ومن بين أجرأ أدوارها، دورها في فيلم "سيدة الأقمار السوداء" في حقبة السبعينات، والذي ظهرت فيه بدون ملابس تمامًا في عدة مشاهد، فضلًا عن ظهورها في مشاهد غير لائقة أيضًا.

وبعد غياب طويل، عادت نجمة الإغراء المصرية، إلى الأضواء من جديد، من خلال تصريحات صحفية كشفت فيها تفاصيل ابتعادها عن الساحة الفنية.

وقالت الفنانة ناهد يسري: «أنا ما كنتش ملاحقة على الأفلام ومخرجين كتير كانوا بيجروا ورايا، لدرجة إني كنت بسافر أصور فى سوريا وبعدها أطلع أصور في لبنان ومكنتش وصلت حتى 21 سنة».

كنت حلم الكبار والمراهقين

وعن أفلامها الجريئة، أوضحت ناهد يسري: «كل بنات جيلي جميعًا كنا نلبس ملابس قصيرة ونمارس مهنة التمثيل كأي مهنة أخرى، وكنت حلم الشباب والكبار والمراهقين في داخل وخارج مصر».

وتابعت نجمة الإغراء: «أنا كنت فرسة وكان الجميع يحبني إلا أنني لم أكن أحب أحدًا، وشعرت أنني أحب هذا الرجل فعلا عندما تقدم لي بطلب الزواج رسميًا».

أنا عمري ما ندمت على حاجة

وعن دورها في الفيلم الذي أشرنا اليه سابقًا، تحدثت الفنانة ناهد يسري بالقول: «انا عمري ما ندمت على حاجة عملتها، بس كل الموضوع لا أندم على أدواري القديمة، وكنت أقوم بأدوار بدون ملابس دون حرج واللي مش عجبه أضربه بالشلوت».

حادث سير جعلها تعتزل

في عام 1974 تعرضت ناهد يسري لحادث مروع، أدى إلى وفاة صديق مرافق لها وإلى تشوه بسيط في وجهها، بعد ذلك اتخذت قرار الإعتزال متأثرة بما حصل في الحادث، الذي أحزنها كثيرا.

عودتها للتمثيل

وغابت ناهد يسري بعد الحادث عن الساحة الفنية لأكثر من عشر سنوات، لتعود في منتصف الثمانينيات بأفلام من إنتاجها، وتحديداً بفيلم "الشيطان يسكن بيتنا".

إعتزالها مرة أخرى

اعتزلت ناهد يسري التمثيل مرة أخرى في عام 1990، مع شائعات أفادت أنها قررت ارتداء ​الحجاب​ وقيل إنها تبرأت من تاريخها الفني، خصوصاً في الفترة التي انتشرت فيها ظاهرة حجاب الفنانات.

وتداولت وسائل إعلام حينها تصريحات نسبتها للفنانة ناهد، تقول إنها لم تؤمن بفرض الحجاب إلا بعد قراءتها لسورة "النور"، وإن زوجها لم يجبرها على ارتداء الحجاب أو الابتعاد عن الوسط الفني، ولكنها اختارت ذلك بإرادتها.

كما كشفت التصريحات عن أداء الفنانة فريضة الحج 7 مرات، والعمرة 29 مرة، بهدف نيل غفران من الله.

وبعدها عادة من جديد إلى الأضواء عبر تصريحات صحفية تحدثت فيها عن بعض تفاصيل حياتها الفنية.

وكان آخر أعمالها الفنية فيلم "اختفاء زوجة"، من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين، وهو مُقتبس عن الفيلم الأميركي الشهير "Vanishing Act" عام 1986.