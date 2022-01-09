شاهد .. معالي زايد تخرج عن صمتها.. وتعترف عن المشهد الجريئ المحذوف.. من فيلم الصرخة وكيف تقمص نور الشريف الدور في المشهد الساخن على السرير؟

انت الان تتابع خبر معالي زايد تخرج عن صمتها.. وتعترف عن المشهد الجريئ المحذوف.. من فيلم الصرخة وكيف تقمص نور الشريف الدور في المشهد الساخن على السرير؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي )

شهد تعاون الفنانين الكبيرين نور الشريف ومعالي زايد، في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، إثارة الجدل بسبب ظهورهما في مشاهد جريئة.



وكان من أجرأ المشاهد التي قدمها نور الشريف ومعالي زايد معا، خلال مسيرتهما الفنية، مشهد ساخن في فيلم الصرخة الذي انتج عام 1991.

ووثق المشهد معالي زايد وهي تراود نور شريف عن نفسها على السرير؛ وتضع يده على مناطق حساسة بطريقة مثيرة للغاية.

وقبل عرض فيلم الصرخة في دور السينما المصرية، لأول مرة، قررت الجهات الرقابية حذف ذلك المشهد من الفيلم.

وجسد نور الشريف في فيلم الصرخة، شخصية (عمر) الشاب الأبكم والأصم الأمي الذي نشأ في القرية ومن ثم ينتقل إلى المدينة عقب قيام الشرطة بإخلاء منزلهم بعد وفاة والده.

ويقرر "عمر" في أحداث الفيلم، ان يتجه لتعلم القراءة والكتابة وهناك يقع في شباك معالي زايد والتي تلعب دور شخصية باحثة في علوم الصم والبكم وتستغله في دراساتها لنيل شهادة الدكتوراه.



يعمل "عمر" في صبانة السيارات ويكسب مالاً كثيراً مما يغري الفتاة الاستغلالية «معزوزة» التي جسدت شخصيتها الفنانة نهلة سلامة بالزواج منه طمعا في ماله .

ويقوم بجمع المال ويخفيه عن زوجته بغرض اجراء عملية جراحية تمكنه من استعادة سمعه. وبسبب ذلك تقوم زوجته بالانتقام منه بالادعاء مع صديقتها التي تحمل سفاحا من عشيقها باتهام عمر باغتصابها وهو بريء منها، وفي المحاكمة،

تأتي هيئة المحكمة بخبيرة في لغة الإشارة لترجمة مايقول لهيئة المحكمة، إلا أنه يطلب معالي زايد لتكون الخبيرة ليستشهد بها حينما راودته عن نفسه في شقتها ورفض.



إلا أن معالي زايد متعمدة أخفت مايقول لتنقذ سمعتها ونظراً لوجود الكثير من الصم والبكم في قاعة المحكمة يفهمون ما يقول ويضجون والقاضي يأمر بأخراجهم من قاعة المحكمة.

المشهد النهائي هو مشهد درامي تعبيري اشبه بثورة الصم والبكم علي الاستغلاليين من الاصحاء، حيث يخطف مجموعة الصم والبكم معالي زايد وزوجة نور الشريف، والفتاة التي اتهم باغتصابها إلى معهد الصم والبكم ويقررون محاكمتهم والتي كان سبب استغلالهم لهم واحد وهو ان لديهم اعاقة في السمع والنطق .



ولذلك يكون جزائهم الحكم بإفقادهم حاسة السمع حتى يصبحون مثلهم وبعدها يصرخ عمر صرخة شديدة تعبيرا عن انتصاره .

فيلم الصرخة من بطولة نور الشريف ومعالي زايد ومجموعة من الممثلين، بعضهم من الصم والبكم، وهو من أخراج محمد النجار، ويعد من الأفلام المصرية القليلة، التي تناولت قضايا الصم والبكم.