شاهد .. ملكة جمال الشواطئ .. أول ظهور لـ (أميرة) إبنة شقيق الاعلام عمرو أديب .. خطفت الأنظار بظهورها الصارخ وجمالها الفريد والمفاجأة ان والدتها احدى ابطال مسلسل لن أعيش في جلباب أبي!

انت الان تتابع خبر ملكة جمال الشواطئ .. أول ظهور لـ (أميرة) إبنة شقيق الاعلام عمرو أديب .. خطفت الأنظار بظهورها الصارخ وجمالها الفريد والمفاجأة ان والدتها احدى ابطال مسلسل لن أعيش في جلباب أبي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر أميرة عادل أديب الفتاة المدللة لعائلة أديب، تنتمي لعائلة فنية وإعلامية كبيرة، حلم حياتها الوصول إلى العالمية، تحرص دائماً على مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية والعملية من خلال إطلالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حصدت على لقب ملكة جمال الشواطىء.

نرصد أبرز معلومات لا يعرفها الجمهور عن أميرة "ملكة جمال الشواطىء":

ـ أميرة أديب عمها هو الإعلامي عمرو أديب وعماد الدين أديب ووالدها هو المخرج عادل أديب الذي قدم العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم "ليلة البيبي دول" بطولة كبار نجوم مصر منهم نور الشريف ومحمود عبد العزيز ومحمود حميدة وليلى علوى وأحمد مكى وغادة عبد الرازق وعلا غانم وروبي، ومن الأعمال الذي تولي إخراجها وإنتاجها "جبل الحلال" و"باب الخلق" و"كاريوكي" و"بوبوس" و"إبراهيم الأبيض" و"مرجان أحمد مرجان".

ـ جدها هو المخرج المسرحي الكبير سلامة حسن وخالها هو الفنان شريف سلامة، ووالدتها هي الفنانة منال سلامة التي قدمت أهم المسلسلات المصرية ومنها دورها الشهير في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" و"ضمير أبلة حكمت" و"جبل الحلال" و"آه من حوا" و"ليالي الحلمية" و"بوابة الحلواني" و"الطوفان" و"شارع المواردي" و"أبو حنيفة النعمان"، والكثير من الأعمال.

ـ درست في أحدى المدارس الأجنبية بالقاهرة، ثم سافرت إلى دراسة التمثيل في مدينة "لوس أنجلوس" بالولايات المتحدة الأمريكية.

ـ حصلت على لقب ملكة جمال الشواطىء من خلال مسابقة أقامتها بعض المنظمات بأمريكا للفتيات العرب وحصدت على المركز الأول.

ـ قررت العودة إلى مصر بعد إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث نشرت فيديو أثناء تواجدها داخل الحجر الصحي بمرسى علم، مشيدة بالإجراءات الإحترازية التي تقدمها مصر والتي تتفوق على قرارات أمريكا من رأيها لأنهم لم يتخذوا الأمر بجدية لذلك هي فخورة بأنها مصرية.