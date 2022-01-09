شاهد .. بإطلالة مخلة .. لاميتا فرنجية تفقد بوصلة الخجل وتظهر في حوض الإستحمام بدون ملابس !!

انت الان تتابع خبر بإطلالة مخلة .. لاميتا فرنجية تفقد بوصلة الخجل وتظهر في حوض الإستحمام بدون ملابس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ مقطع فيديو لها ظهرت فيه من داخل حوض الإستحمام، وهي تستحم وعارية بالكامل.

وعلقت لاميتا على الفيديو قائلة: "يوم هادئ يدعو للإسترخاء بسلام"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ونال الفيديو عدد كبير من الإعجابات، بعد وقت قليل من عرضه.

كما وقد نشرت لاميتا فرنجية، مجموعة صور مثيرة لها عبر حسابها الخاص، من إحتفالها ببداية العام الجديد، وإرتدت فستاناً جريئاً باللون الأسود، مع قفازات من الفرو، كما وضعت شعراً إصطناعياً، وطبقت ماكياجاً قوياً.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع جمال لاميتا، وتمنوا لها عاماً سعيداً ومليئاً بالنجاح.