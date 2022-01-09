شاهد .. لن تصدق.. مصير مؤلم للإعلامية المصرية لميس الحديدي ..زوجة الإعلامي الكبير عمرو اديب .. هذا ما حصل لها وأحزن كل المصريين؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. مصير مؤلم للإعلامية المصرية لميس الحديدي ..زوجة الإعلامي الكبير عمرو اديب .. هذا ما حصل لها وأحزن كل المصريين؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي )

كشف قبل ساعات قليلة الإعلامي عمرو أديب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي،

لهذا سوف يتم ايقاف عرض برامجهما لحين تعافيهما، مشيراً إلى أن الأعراض ما زالت بسيطة وخفيفة.

وكشف الإعلامى عمرو أديب عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19" هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدى،

مشيرًا إلى أن الأعراض التى أصابتهما بسيطة وخفيفة، طالبًا من متابعيه وجمهوره الدعاء لهما بالشفاء العاجل من الفيروس.

وكتب أديب، عبر حسابه على تويتر: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا".



ومزح عمرو أديب مع الجمهور واصفاً الإصابة بكورونا بمجرد فاصل قصير إعلاني وسيعود هو وزوجته بعدها لاستكمال برامجهم التلفزيونية.