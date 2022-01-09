شاهد .. اقسمت على ضرب المخرج بسببه ..هذه حكاية المشاهد الساخنة والجريئة.. بفيلم حسين فهمي الممنوع من العرض حتى اليوم؟

انت الان تتابع خبر اقسمت على ضرب المخرج بسببه ..هذه حكاية المشاهد الساخنة والجريئة.. بفيلم حسين فهمي الممنوع من العرض حتى اليوم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

بالطبع بحب الستات دي مفيهاش سؤال وبحب الفلانتين وبحب أدلع الستات.. هذه الكلمات كانت هي التي تحدث بها حسين فهمي عن المرأة، والذي بلغ عدد زيجاته لـ7 زيجات كانت أشهرها زيجته من الفنانة ميرفت أمين.

اشتهر “حسين فهمي”، بلقب آخر بشوات السينما المصرية، فهو “الواد التقيل”، الذي تغنت به السندريلا سعاد حسني، “يا واد يا تقيل”.

كانت بداية حسين فهمي في المشوار الفني هو بعد دراسته للإخراج في منتصف الستينات، ليكون واحدًا من أهم نجوم الشاشة المصرية والعربية، فبجانب وسامته، طغت موهبته، في آداء كافة الأدوار المعروضة.

وفي منتصف السبعينات، أثار حسين فهمي الجدل، بسبب فيلمه مع الفنانة “ناهد يسري”، خلال عرض فيلم “إمرأة سيئة السمعة”، لما تضمنه الفيلم من مشاهد جريئة،

لم يقبلها النقاد، وفي حوار تلفزيوني له في برنامج “أنا وأنا”، أكد على فخره بأفلامه التي قدمها في تلك الفترة في بيروت، وقال: “لو عاد به الزمن سيقوم بتأدية نفس الأدوار، لأن تلك الأفلام تعبر عن أفلام ذلك العصر”.

وعن فيلم سيدة الأقمار السوداء، أكد أنه لم يشارك في تصوير مشاهد العري، ولم يقبل الظهور بلا ملابس، لذا استعان المخرج بـ”دوبلير بديل”، دون علمه، ليفاجأ بها عند عرض الفيلم.

وأضاف:” أقسمت حينها على ضربه، على وجهه، وهو ما تم بحسب قوله، بأن خلال لقاءهما في مهرجان كان ضربه فعلا على وجهه”.

وقال الفنان حسين فهمى: “السينما الأمريكية مختلفة عن المصرية، لأن هنا مفيش مواضيع تتكتب للفنانين اللى في سنى وكل الكتابة متجهة لسن الشباب

ودول اللى يتصدروا السينمات، لكن في السينما الامريكية بيتكتب مخصوص لناس كبار في السن زى أنطونى كوين وغيره”.

وأضاف فهمى، خلال لقائه في الجزء الثانى من برنامج “السيرة” للإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على DMC: “أنا شايف إن في نجوم قدروا يواكبوا التطور ويفضلوا بنفس الوهج مثل نور الشريف ومحمود عبد العزيز”،

مشيرا إلى أن الفنان محمود ياسين كان أكثر فنان منافس له لمدة طويلة ورغم ذلك كان أقرب الأصدقاء له.

وتابع: “لا يوجد أي فيلم أتبرأ منه ومسئول على كل عمل عملته”، وبسؤاله عن “سيدة الأقمار السوداء” قال: “دى قصة فرنساوى مكتوبة وترجمت للعربية،

ولكن المخرج أضاف مشاهد فيها مش مسئوليتي، لأن أنا صورت الفيلم في لبنان وبعد ماسافرت المخرج أضاف مشاهد ليا عن طريق دوبلير عملها بدالى”.

واستكمل حسين فهمى: “أنا تقدمت للنائب العام في مصر وقتها عشان يبقى في تحقيق ولكن في الوقت ده الحرب الأهلية اشتعلت في لبنان، وملقتش المنتج ولا المخرج اللى كان عامل الفيلم وهو اسمه سمير خورى”.

واختتم فهمي حديثه: “اللى استفدت منه في الحياة إن ليها بداية ونهاية، وكل اللى في النص ده بتاعى أعمل فيه اللى عاوزه،

وعندى أسرة جميلة استمتعت بيها وليا ذكريات جميلة مع كل اصدقائى، وعرفت ناس في كل مكان وقدمت الكثير للسينما المصرية”.