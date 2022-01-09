شاهد .. تفاصيل صادمة.. سألوا فاتن حمامة ونجلاء فتحي عن سبب رفضهن العمل مع عادل إمام فكشفوا السر الخطير!

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة.. سألوا فاتن حمامة ونجلاء فتحي عن سبب رفضهن العمل مع عادل إمام فكشفوا السر الخطير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شارك عادل إمام معظم نجمات السينما بطولة العديد من الأفلام، حيث عمل مع سعاد حسنى ,مديحة كامل، ونبيلة عبيد وغيرهن الكثيرات ولكن لم تجمعه أي أعمال فنية بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والنجمة الجميلة نجلاء فتحي.

وأعلنت من قبل الراحلة فاتن حمامة أنها لا تفضل العمل مع الزعيم لأنه نجم كبير، وإذا تعاونت معه فى عمل واحد سيقول الجمهور فيلم عادل إمام وليس فاتن حمامة، وسيتم إغفال اسمها بسبب نجوميه الزعيم الطاغية، وذلك برغم العلاقات الإنسانية التى كانت تجمع بينهما.

وقبل وفاتها حرص “إمام” على السؤال عليها باستمرار، والاتصال بها بصفة مستمرة ‏للاطمئنان على صحتها، لكن المفارقة أنه بعد وفاتها رفض قبول الجائزة التي حملت ‏اسمها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسبما أكد الناقد الفني طارق الشناوي،

وفى فترة من الفترات انطلقت بعض المعلومات التي تشير إلى أن الفنانة نجلاء فتحى ترفض العمل مع عادل إمام وتراه مجرد ظاهرة أو موضة اجتاحت السينما وسوف تنتهى، وتزايدت هذه الأقاويل خاصة بعد رفض نجلاء فتحى بطولة فيلم " عصابة حمادة وتوتو" حيث كانت مرشحة للبطولة قبل الفنانة الكبيرة لبلبة التي شاركت الزعيم عادل إمام العديد من الأعمال الفنية. وبعد تزايد هذه الشائعات ردت الفنانة الجميلة نجلاء فتحى لتنفى كل ما قيل عن أنها تتخذ موقفاً ضد الزعيم عادل إمام.

وقالت نجلاء فتحى وقتها في تصريحات صحفية : "بالفعل عرض على فيلم عصابة حمادة وتوتو ، ولكن عندما قرأت السيناريو لم أجد فيه جديداً فاعتذرت عن بطولة الفيلم"

وأوضحت النجمة الجميلة قائلة : "كان رفضى للسيناريو المعروض على وليس لعادل إمام أو للتمثيل معه" وأكدت نجلاء فتحى أنها على استعداد للتعاون مع عادل إمام في أى فيلم بشرط أن يتوافر للفيلم سيناريو جيد وليس سطحياً أو مكرراً.

ولكن مرت السنوات ولم يجمع نجلاء فتحى والزعيم عادل إمام إمام أي أعمال فنية حتى اعتزالها وابتعادها عن الأضواء.