شاهد .. عاجل.. زواج الإعلامية رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي ..يصدم الجمهور وهذا ما لا تعرفه عنها؟ تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر عاجل.. زواج الإعلامية رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي ..يصدم الجمهور وهذا ما لا تعرفه عنها؟ تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي )

رضوى الشربيني هي إعلامية مصرية ولدت في 30 سبتمبر 1981، تقوم بتقديم برنامج هي وبس على قناة CBC سفرة منذ عام 2017، تزوجت وأنجبت ابنتين ولكن هذا الزواج لم يكتمل.



وقدمت الإعلامية رضوى الشربيني العديد من البرنامج ولكن ازدادت شهرتها عقب تقديمها برنامج “هي وبس”، حيث تعد الآن من أشهر مقدمات البرامج الموجودين على الساحة الإعلامية.

وتحرص رضوى الشربيني دائمًا في جميع برامجها على عرض المشاكل الاجتماعية محاولة حلها خاصة المشاكل التي تتعلق بالمرأة، لذا أصبحت رضوى مثال للمرأة المتحررة المستقلة.

في السياق ومن جديد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الإعلامية رضوى الشربيني سرا من المدير التنفيذي لقنوات cbc سمير يوسف زوج الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي.



رضوى الشربيني كانت قد أكدت أن ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زواجها سرًا من سمير يوسف، زوج الإعلامية المصرية منى الشاذلي.



ووقتها قالت الإعلامية رضوى الشربيني، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”: “أنا شخص مش مرتبط ولما هرتبط كل الناس هتعرف علشان أنا مش الست اللي بتعمل حاجة في الخفى”.

رضوى الشربيني أضافت : “الجواز مش حرام ومش عيب وطول عمري بقول اتجوزوا بس اختاروا صح فأنا مش مرتبطة يا جماعة خالص أنا ست بربي بناتي وبشوف شغلي”.



كما كانت قد وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة إلى مروجي هذه الشائعة قائلة: “لو مابتحبنيش طلع إشاعات عليا زي ما أنت عايز بس ما تضرش ناس معايا مالهاش ذنب ماتضرش عيلة كاملة”.

واختتمت وقتها رضوى تعليقها قائلة: “فيه ست تقبل تتجوز راجل متجوز هي حرة إنما أنا لأ، بقول لكل ست ابعدي عن راجل متجوز لانه حرام عليكي تكسري قلب ست فمش هكون أول ست تكسر قلب ست زيها”.