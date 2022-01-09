شاهد .. خطاء قاتل .. الفنان القدير حسن يوسف يكشف الخطأ القاتل الذي أودى بحياة السندريلا سعاد حسني لتفارق الحياة!

انت الان تتابع خبر خطاء قاتل .. الفنان القدير حسن يوسف يكشف الخطأ القاتل الذي أودى بحياة السندريلا سعاد حسني لتفارق الحياة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قام الفنان المصري حسن يوسف بالكشف عن تفاصيل علاقته بالفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، مشيرا إلى الخطأ الذي أودى بحياتها.

وقال حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الشمس"، إن سعاد حسني أخطأت عندما اختارت الذهاب إلى لندن"، مؤكدا أن "المنتجيين والمخرجيين كانوا سيتهافتون عليها لو ذهبت إلى لبنان".

وحلت منتصف العام الماضي الذكرى الـ20 لرحيل السندريلا، التي توفيت في 21 يونيو/ حزيران 2001، بعد سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم بها في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت السفارة المصرية في لندن، يومها، إن الرئيس، حسني مبارك أمر بنقل الجثمان إلى مصر على متن طائرة خاصة لتدفن هناك.