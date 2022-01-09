شاهد .. بلا ولا شيء بيلا ثورن تستعرض خلفيتها و مفاتن جسدها بطريقة مثيرة دون أي قطعة ملابس !!

انت الان تتابع خبر بلا ولا شيء بيلا ثورن تستعرض خلفيتها و مفاتن جسدها بطريقة مثيرة دون أي قطعة ملابس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثلة العالمية ​بيلا ثورن​ وهي عارية تماماً من دون أي قطعة ملابس.

بيلا نوعت بوضعيات صورها وظهرت فيها جميعها مثيرة للغاية.

وكانت قد نشرت بيلا ثورن، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بأول صورة وهي بحضن رجل مرتدية سترينغ موشح باللونين الأسود والأخضر، وبصورة أخرى ظهرت ثورن ترتدي سترينغ موشح باللونين الأسود والفضي وظهرت وهي ترقص على أغنية "shake it" من على اليخت، كما وظهرت بيلا بآخر صورة مرتدية تنورة باللون الزهري الناعم وحمالة صدر باللون الزهري الغامق.