شاهد .. مفاجأة صادمة .. الكشف عن الديانة الحقيقية للفنانة شيرين عبدالوهاب والتي أخفتها عن الجميع .. والمفاجأة في عدد زيجاتها !.. (اتفرج)

انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة .. الكشف عن الديانة الحقيقية للفنانة شيرين عبدالوهاب والتي أخفتها عن الجميع .. والمفاجأة في عدد زيجاتها !.. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شيرين عبد الوهاب المطربة المصرية، ديانتها وهل هي مسلمة أم مسيحية، تزوجت ثلاث مرات هم على الترتيب الموزع الموسيقي مدحت خميس، الموزع الموسيقي محمد مصطفى، المطرب حسام حبيب.

، اشتهرت بأغنية آه يا ليل والتي قدمتها في ألبوم مشترك مع الفنان تامر حسني، عمرها وتاريخ ميلادها وبرجها الفلكي، قصة حياتها، معلومات كاملة عنها وعن بداية مشوارها الفني وأهم أغانيها وسنوات النشاط، أبنائها، كل ذلك وأكثر سوف نتناوله من خلال هذا المقال وبعض الصور.

معلومات عن شيرين عبد الوهاب الاسم الكامل: شيرين سيد محمد عبد الوهاب الاسم الفني: شيرين عبد الوهاب. تاريخ الميلاد: 8 أكتوبر عام 1980. عمرها في عام 2021: 41 عام. البرج الفلكي: برج الميزان. محل الميلاد: مدينة القاهرة. الجنسية: مصرية. الديانة: مسلمة. المهنة: مطربة وممثلة. الحالة الاجتماعية: متزوجة 3 مرات. اسم الزوج الأول: مدحت خميس. اسم الزوج الثاني: محمد مصطفى. اسم الزوج الثالث: حسام حبيب. عدد الأبناء: 2. أسماء الأبناء: مريم، هناء. بداية المشوار الفني: بدأت في عام 2000. سنوات النشاط: منذ عام 2000 حتى الآن. قصة حياة شيرين عبد الوهاب المطربة الشابة شيرين عبد الوهاب أو شيرين آه يا ليل كما عرفها الشعب المصري، ولدت في الثامن من شهر أكتوبر وذلك في عام 1980 ولذلك فهي تبلغ من العمر 41 عام وبرجها الفلكي هو برج الميزان، اسمها الكامل هو شيرين سيد محمد عبد الوهاب ولذلك فهي تحمل الديانة الإسلامية وهي من مواليد مدينة القاهرة، بدأت مسيرتها الفنية في بداية الألفية الجديدة.

قدمت أول ألبوم غنائي لها مع النجم تامر حسني والذي حقق نجاحاً كبيراً، اشتهرت كثيراً من خلال كليب أغنية آه يا ليل والذي لاقى استحساناً لدى الجمهور ومازال حتى الآن، قدمت شيرين العديد من الأغاني الجميلة وتميزت بصوتها القوي المتميز، تزوجت شيرين عبد الوهاب ثلاث مرات ولديها طفلتين من طليقها الموزع محمد مصطفى هما مريم وهناء.