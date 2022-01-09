شاهد .. اشهر فنانة اغراء كانت تستحم باللبن ..وتزوجت اكثر من ثلاثين رجل بينهم الدنجوان رشدي اباظة ..ولهذا السبب خانها جميع ازواجها؟

انت الان تتابع خبر اشهر فنانة اغراء كانت تستحم باللبن ..وتزوجت اكثر من ثلاثين رجل بينهم الدنجوان رشدي اباظة ..ولهذا السبب خانها جميع ازواجها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

لم تكن الإشاعات في حياة الصبوحة أو الشحرورة صباح مجرد إشاعات عادية مثلها مثل أي فنان أو فنانة، ولكن كانت الإشاعات تلاحقها كظلها ولا تستطيع أن تهرب منها حتى أصبح اليوم الذي لا تنطلق إشاعة على صباح يومًا تاريخيًا.



وبعد أكثر من مائة إشاعة عن وفاتها في حياتها، خرجت عن صمتها قائلة: «الناس عايزة تموتني زي ما أكون عايشه على حسابهم».

زادت حدة الإشاعات بعد ما تقدم العمر بها وإزدادت توهجًا فكانت كل نجمات جيلها إما قد توفاهن الله أو قررن الإعتزال أو يعملن في أدوار الأمهات بعد ما تقدم بهن العمر،

إلا صباح الوحيدة التي ظلت جميلة رشيقة تحتفظ ليس فقط بجمالها بل بروح الشباب والحيوية والرشاقة كما لو كانت في ريعان الشباب تغني وتظهر هنا وهناك بل وتتزوج وتعيش حياة المرح والبهجة مما آثار حولها الإشاعات في كل مكان، ونحاول أن نرصد هنا أبرز الإشاعات:



■ صباح تستحم باللبن

ظلت هذه الإشاعة تلاحقها فترة طويلة حتى أنها ضحكت منها وقالت «أنا عمري ما حبيت أشرب لبن إزاى استحمي بيه؟».

■ تزوجت ٣٠ مرة

كانت إشاعات الزواج في حياتها كثيرة لكن ظهرت في أكثر من برنامج وتحدثت قائلة «تزوجت ٧ مرات وكلهم خانوني ورشدي أباظة أحب ازواجي إلى قلبى».

■ أسلمت ثم ارتدت عن الإسلام

وهذا لم يحدث فهي عاشت على دينها المسيحي وماتت عليه ولم تشهر إسلامها رغم أن معظم أزواجها مسلمون وجاءت هذه الإشاعة بعد زواجها من الإعلامي الديني أحمد فراج مقدم برنامج نور على نور،

وكان سبب طلاقهما أنه عرض عليها الإسلام والإعتزال والتفرغ له فرفضت فكان الطلاق وكانت قد تزوجته وهي على دينها.

■ ممتلكات صباح بالمليارات

هذه الإشاعة نفت نفسها بنفسها حيث كانت صباح في سنواتها الأخيرة تعيش مستورة فقط فهي لم تكن تقيم في قصر أو تعيش حياة الثراء بل كانت تقول دائمًا «الحمد لله مستورة».



■ ملابس صباح = ميزانية دولة

هكذا كانت تتردد هذه الإشاعة من وقت لآخر حتى أنها ضحكت منها وقالت «طول عمري شيك وملابسي وإكسسوراتي غالية أوي بس مش لدرجة ميزانية الدولة»

خاصةً أنها كانت تتبرع بكثير من ملابسها للعرائس الغير قادرات في يوم زفافهن إلى جانب تبرعها لكثير من الجمعيات الخيرية الخاصة بالفنانين أو تبرعات خاصةً للفقراء والمحتاجين حتى أن هناك ناس ذهبوا لأداء فريضة الحج على نفقتها الخاصة.

■ كثرة عمليات التجميل شوهت صباح

في سنواتها الأخيرة فقدت صباح جمالها وأصبح شكلها متغير جدا ولكن ليس بسبب كثرة عمليات التجميل التي شوهتها كما قيل ولكن بسبب ما أصابها

من جلطة كادت أن تودي بحياتها وتأخرت في إذابتها مما أثر على شكلها وتسبب في تقوس قدميها وقلة حركتها بل وصحتها بشكل عام فيما بعد.

■ عمر صباح أكبر من عمر دول كثيرة

كان يشاع عن صباح أن عمرها يزيد عن التسعين ويقترب من المائه حتى أتضح من وفاتها عمرها الحقيقي فهي مواليد ١٠ نوفمبر عام ١٩٢٧ وماتت يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ عن عمر ٨٧ عاما

أي لم تتجاوز التسعين أو ما فوق التسعين كما أشيع بل هناك من الفنانات من يكبرن صباح بأعوام ولكن لم ينالن ما نالته صباح من هذه الإشاعات .



■ ماتت عشرات المرات

وهذه هي أقوى الإشاعات في حياة صباح ومن كثرة هذه الإشاعات لم يصدق أحد بموت صباح الحقيقي إلا بعد أن أعلن تليفزيون لبنان الخبر.

رحلت صباح وتركت الدنيا التي احبتها لدرجة أنها أوصت أن تكون جنازتها فرح وحفل وضحك وابتسامات وليست دموع وعويل.