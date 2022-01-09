شاهد .. كأنها حورية عين..صورة لزوجة جورج قرداحي..تسحر الانظار وتخطفها بجمالها الأوربي .. وتذهل السعوديين بجمال يأسر القلوب .. اتفرج من تكون؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زوجة الاعلامي جورج قرداحي، بظهور لا مثيل له وجمال يخطف الانظار.



وظهرت إيدا قصار بجمال ساحر حسب ماعبر بعض السعوديين، ويذكر أن جورج قرداحي قد أحدث ضجة عارمة بعد تصريحاته الاخيرة في برنامج برلمان الشعب.