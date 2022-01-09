شاهد .. فضيحة من العيار الثقيل .. نادين نجيم تكشف عن مفاتنها وتقوم بقبلات حميمية مع حبيبها والمتابعون: بيكفي فضايح

انت الان تتابع خبر فضيحة من العيار الثقيل .. نادين نجيم تكشف عن مفاتنها وتقوم بقبلات حميمية مع حبيبها والمتابعون: بيكفي فضايح والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات الفنية، صورا للممثلة اللبنانية نادين نجيم، وهي ترتدي فستانا قصيرا جدا باللون الأسود كشف عن أفخاذها، ومفتوح الصدر بطريقة جريئة.

عرضها للإنتقاد من قبل المتابعين، وخاصة بعد الاشاعات التي تداولها البعض عن وجود علاقة حب تربطها بمعتصم النهار، حيث روج البعض لهذه الإشاعة بعدة صور جمعتهما معا خلال تصوير مسلسلاتهما او خارجها، ومن بين الصور كانت لقطة حميمية جمعت نادين ومعتصم بمسلسل خمسة ونص تخللها قبلات حميمية، وتعتبر اللقطة الأجرأ في المسلسل.

لكن أكد البعض ان هذه الأخبار مجرد اشاعات خاصة ان معتصم متزوج ويحب زوجته، وما يجمعه بنادين الأعمال الفنية والتصوير، والصور الحميمية بينهما ضمن أحداث المسلسل فقط.

ومؤخرا تسببت نادين نجيم بإغضاب احد المتابعات بعد ان أعادت نادين تغريد صورة على تويتر كانت قد نشرتها معجبة تُدعى أسماء، والصورة عبارة عن لقطة من مسلسل "صالون زهرة" كانت جالسة فيها نادين في وضعية عفوية، وتنظر بطريقة ساخرة.

وكُتب على الصورة على سبيل النكتة: "الماما وقت يكون عنا ضيوف أو نكون ضيوف عند حداً و إطلب شي!، ليتبين لاحقاً أن هذه الصورة نشرتها في البداية متابعة اسمها أمل، وأخذتها منها أسماء لتعيد نشرها، لكن نادين نجيم أعادت تغريد صورة أسماء وليس أمل،.

ما أغضب هذا التصرف أمل التي طالبت نادين بأن تتحقق من أصحاب المنشورات قبل ان تقوم بإعادة التغريدات وقالت لها: "بيكفي فضايح".

وبدورها ردّت نادين نجيم على أملبتغريدة حادة واعتبرها البعض قاسية، معتبرةً أن ردة فعلها كان مبالغُ بها، ولا تستحق كل هذا الغضب والعتب.