شاهد .. ديمي روز تكسر كل حدود الأدب..وتظهر امام الجميع بإطلالة صارخة تكشف عن حجم مفاتن صدرها بالكامل؟

انت الان تتابع خبر ديمي روز تكسر كل حدود الأدب..وتظهر امام الجميع بإطلالة صارخة تكشف عن حجم مفاتن صدرها بالكامل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/10 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صور عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إستعرضت فيها صدرها الكبير، بملابس شبه عارية.

فأخذت ديمي السيلفي بطريقة يظهر صدرها بشكل واضح، وهي ترتدي توب فاضحة وتبرز الحجم الكبير.

وهذه ليست المرة الأولى، كانت قد نشرت ديمي روز مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي،

وهي تقود دراجة وتجول في الشوارع مرتدية مايوه باللون الأحمر مؤلف من حمالة صدر فاضحة وسترينغ.

وكانت قد نشرت ديمي روز مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تقود دراجة وتجول في الشوارع مرتدية مايوه باللون الأحمر مؤلف من حمالة صدر فاضحة وسترينغ.