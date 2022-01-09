شاهد .. اعترافات نارية.. رفضتي تمثلي مع عادل إمام.. ليه؟ نجلاء فتحي بتصريحات صادمه تكشف السر الخطير وما حدث في كواليس فيلم ..عصابة حمادة وتوتو؟

انت الان تتابع خبر اعترافات نارية.. رفضتي تمثلي مع عادل إمام.. ليه؟ نجلاء فتحي بتصريحات صادمه تكشف السر الخطير وما حدث في كواليس فيلم ..عصابة حمادة وتوتو؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/10 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

وفى فترة من الفترات انطلقت بعض المعلومات التي تشير إلى ان الفنانة الجميلة نجلاء فتحى ترفض العمل مع عادل إمام وتراه مجرد ظاهرة أو موضة اجتاحت السينما وسوف تنتهى.



وتزايدت هذه الأقاويل خاصة بعد رفض نجلاء فتحى بطولة فيلم " عصابة حمادة وتوتو" حيث كانت مرشحة للبطولة قبل الفنانة الكبيرة لبلبة التي شاركت الزعيم عادل إمام العديد من الأعمال الفنية.

وبعد تزايد هذه الشائعات ردت الفنانة الجميلة نجلاء فتحى لتنفى كل ما قيل عن أنها تتخذ موقفاً ضد الزعيم عادل إمام.



وقالت نجلاء فتحى وقتها في تصريحات صحفية : "بالفعل عرض على فيلم عصابة حمادة وتوتو ، ولكن عندما قرأت السيناريو لم أجد فيه جديداً فاعتذرت عن بطولة الفيلم"