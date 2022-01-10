شاهد .. افجر 10 تصريحات صادمة لـ مريم فخر الدين.. صباح بتعشق الرجالة ونجلاء فتحي انتهازية .

انت الان تتابع خبر افجر 10 تصريحات صادمة لـ مريم فخر الدين.. صباح بتعشق الرجالة ونجلاء فتحي انتهازية . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ذات وجه ملائكي جميل، أتقنت دور بنت الباشا والفتاة الرقيقة، هي مريم فخر الدين التي تحل ذكرى ميلادها الـ89.

طوال فترة شبابها كانت مريم فخر الدين مثالا للمرأة الجميلة الرقيقة، لكن مع التقدم في العمر تحولت الشخصية التي عرفناها على الشاشات، لتصبح أكثر صراحة، لتطلق في أي حوار تظهر فيه تصريحات صادمة.

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وفي ذكرى ميلادها، نستعرض أبرز تصريحات صادمة لمريم فخر الدين.

الهجوم على صباح

خلال حلولها ضيفة في برنامج "لماذا" من تقديم الإعلامي اللبناني طوني خليفة، هاجمت مريم فخر الدين زميلتها الفنانة صباح، وقالت عنها إنها امرأة تعشق الرجال، وعبرت عن استيائها من حياة صباح الشخصية لأنها تفضل الزواج من شباب صغار في السن.

لم يتوقف هجومها هنا فقط، بل تحدثت عن إجراء صباح لعمليات تجميل لشد وجهها لتبدو أصغر سنا، مؤكدة أن كل مرحلة عمرية ولها رونقها وتأثيرها على المرأة وإنها تعتز بتجاعيد وجهها لأنها متصالحة مع نفسها.

فاتن حمامة ولقب سيدة الشاشة

رفضت مريم فخر الدين إطلاق لقب "سيدة الشاشة العربية" على الفنانة فاتن حمامة، وتحدثت عن الأمر في لقاء لها مع الإعلامية هالة سرحان، وتسألت لماذا يطلق عليها هذا اللقب وطالبت بالبحث في تاريخ أفلامها لأنها لم تقدم أدوار مختلفة.

وقالت: "سيدة الشاشة العربية، طيب أنا مثلا مريم فخر الدين وشادية نطلع إيه جرابيع إحنا الاتنين جربوعات الشاشة العربية، هند رستم وماجدة الصباحي وسعاد حسني، يعني دي هي الريسة بتاعتنا واحنا العوالم اللي بنغني وراها!"، مضيفة: "كلنا عندنا حاجات جميلة جدا مفيش داعي، في ألقاب مستفزه".

دخلت أوضة النوم لقيت جوزي مع واحدة

كانت مريم فخر الدين تحكي بصراحة عن زيجاتها وما تعرضت له من الخيانة، وفي لقاء في برنامج "ساعة صفا" من تقديم صفاء أبو السعود، حكت كيف اكتشف خيانة زوجها ورد فعلها.

وقالت إنها سافرت إلى الإسكندرية معه ومع طفلهما وكانت حاملا في طفل جديد، وفجأة قال زوجها إن لديه عملية جراحية وعليه أن يعود إلى القاهرة وطلب منها أن تنتظر في الإسكندرية، وفعلا جلست هناك.

وتابعت حكايتها أنها ذات يوم أثناء تنزهها وقعت ورجلها كسرت، وبعد وضعها في الجبيرة، قررت العودة إلى القاهرة، وفور وصولها التقت بجارتها التي ساعدتها للصعود إلى شقتها، وما أن وصلت ودخلت إلى غرفتها وجدت زوجها يخونها مع امرأة أخرى وقالت "دخلت أوضة النوم وبفتح الباب ألاقي جوزي نايم مع واحدة ست في السرير، أنا علشان طيبة النية قولت يمكن دي عيانة وبيكشف عليها، وبعدين ابتديت أفهم ومحبتش أزعق وقولت مساء الخير وطلبت منه تقوم من السرير علشان رجلي وجعاني ومشيتهم"، وأكدت أنها انهارت بعد ذلك خاصة أنها خسرت طفلها.

معاكسة رشدي أباظة

في آخر الحوارات التليفزيونية التي أجرتها قبل وفاتها مع الإعلامي وائل الإبراشي، حكت مريم فخر الدين عن علاقتها برشدي أباظة.

وقالت مريم إن رشدي أباظة كان يعاكسها وذات يوم فوجئت به جاء إلى منزلها وكسر الباب بالمسدس، هربت من سلم الخدم وذهبت إلى والدتها لتستنجد بها خاصة أنها صاحبة شخصية وجسد قوي، وفعلا عادت مع والدتها إلى المنزل لتجد رشدي موجودا وينتظرها.

وأكملت، أنه ما أن رآى والدتها ذهب إليها واحتضنها ورحب بها، وفي النهاية وجدت والدتها تجلس معه وتأكل دون أي مشكلة، وأوضحت أن رشدي أباظة طلب الزواج منها، لكنها رفضت.

رأيها في يوسف شاهين

وبصراحة كبيرة كشفت مريم فخر الدين عن رأيها في المخرج العالمي يوسف شاهين، وقالت عنه إنه أسوأ مخرج في العالم، وبررت وقتها كلامها أنها لا تُحب طريقة عمله ولا تشاهد أفلامه.

بسمع أم كلثوم غضب عني

حكت مريم فخر الدين في لقاء لها إنها لم تكن تحب أغاني أم كلثوم وأغاني الأفلام التي شاركت فيها، لأنها تربت على الاستماع للأوبرا، وكانت أم كلثوم ترسل لها الأسطوانات لأي أغنية جديدة تطرحها وتسمعها رغما عنها.

نرمين الفقي تخينة

وصفت مريم فخر الدين الفنانة نرمين الفقي بـ"التخينة" خلال تأديتها لشخصية "إنجي" في مسلسل "رد قلبي" وهي نفس الشخصية التي جسدتها في الفيلم، وقالت: "تخينة نرمين الفقي أنا كنت زي البرص، مفيش واحدة تاكل حلة محشي وتروح تمثل رومانسية".

عادل إمام ممثل زيه زينا

وأيضا هاجمت عادل إمام ولقب "الزعيم" وقالت إنه ممثل مثله مثل أي فنان، وقدم مسرحية "الواد سيد الشغال" لماذا لم يطلق عليه هذا اللقب.

محمود ذو الفقار كان بيضربني

حكت مريم فخر الدين أنها عندما تزوجت محمود ذو الفقار كان هو يقرأ السيناريو ويتفق على كل شيء ويشتري لها الملابس ويعطيها 25 قرشا كمصروف فقط، وقالت إنه كان يضربها ويرفض أن تذهب إلى أي مكان من دون علمه.

وأكملت حكاياتها أنها تعلمت بعد ذلك أن تحتفظ بأموالها وتدخرها وأصبح معها 40 ألف جنيه، وعندما سافر زوجها اشترت شقة وطلبت الطلاق.

وفي إحدى لقائاتها قالت عن الفنانة نجلاء فتحي إنها انتهازية، وكانت تستغل علاقتها بالمخرجيين والمنتجين لإسناد الأدوار لها بدلا من غيرها من الممثلات.