شاهد .. بجراءة هسترية... الفتاه الهاربة رهف القنون تخلع بنطالها وما كشفت عنه صدم الجمهور

انت الان تتابع خبر بجراءة هسترية... الفتاه الهاربة رهف القنون تخلع بنطالها وما كشفت عنه صدم الجمهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​رهف القنون​، صورة عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها، وقد أسقطت بنطالها وظهر سروالها الداخلي.

أما اللافت في الأمر، فهو ما كتب على السروال باللغة الأجنبية: "مبلول"، وهو من الدلائل الجنسية.

الجمهور صدم بشكل كبير من تصرف رهف هذا، وإعتبروا أنها تتخطى الخطوط الحمر كالعادة.

وكانت قد نشرت رهف القنون المعروفة أيضاً برهف محمد، صورة لها على صفحتها عبر خاصية القصص السريعة من الموقع الاباحي الذي تنشر صورها ومحتواها الجريء عليه، مقابل مبلغ مالي يدفعه المشتركون ليشاهدوا ما تنشره.

وفي هذه الصورة ظهرت بشورت أبيض قصير جدا يشبه الملابس الداخلية، وغطت صدرها بالكريما، ممسكة بزجاجة الكريما، ووضعت لينك الموقع الذي تتعامل معه، كونها تحصد المال مقابل نشرها كل هذه الصور.

وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فها رهف القنون الجدل بهذه الطريقة.