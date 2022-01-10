شاهد .. بفستان شفاف ومثير.. نادين نجيم تسرق الأنظار بإطلالة صارخة.

انت الان تتابع خبر بفستان شفاف ومثير.. نادين نجيم تسرق الأنظار بإطلالة صارخة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم الأنظار مساء أمس على الريد كاربت في حفل الـ "موريكس دور" ببيروت، أثناء استلام جائزة أفضل ممثلة لبنانية عن مسلسلي "2020" و "خمسة ونص".

وتألقت "نادين" باطلالة ساحرة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، حيث ارتدت فستان طويل ومجسم باللون الفضي الشفاف، ذا كاب وفتحة صدر جريئة، مرصع باللؤلؤ والتطريزات اللامعة، ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت "نادين" تسريحة شعر مميزة حيث رفعت جزء من شعرها وتركت بقية خصلاتها تنسدل على كتفيها.

كما وضعت مكياجاً ناعماً يرتكز على الالوان الترابية الهادئة التي تتناغم مع لون بشرتها، فرسمت عينيها بالايلاينر الاسود الداكن مع الايشادو الكشمير البرونزي، مع تحديد حاجبيها وتركيب الرموش الكثيفة ما أبرز جمال عينيها، كما وضعت أحمر الشفاة باللون النود اللامع ما عكس جمال ورقة ملامحها.

يُشار إلى أن إقامة حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" الذي يحتفل بذكرى انطلاقته الـ 20 هذا العام، جاءت أخيراً بعد تأجيله العام الماضي نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد، واحتراماً لضحايا الانفجار المأساوي الذي وقع ببلدة "التليل" شمالي لبنان، في أغسطس الماضي.

وكرم مهرجان "الموريكس دور" نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن اللبنانيين والعرب، الذين عبرّوا عن حبّهم لـ "بيروت أيقونة الصمود"، وتضامنهم مع لبنان وشعبه في ظروفه الصعبة، وجاء من بينهم: "نادية الجندي، قصي الخولي،ديمة قندلفت،معتصم النهار، نادين نسيب نجيم،ماغي بوغصن، باسم مغنية، دانييلا رحمة، جورج خبار، أحمد الزين، عاصي الحلاني، زياد برجي، جاد شويري".

أما المخرجين كان من بينهم: "فيليب أسمر، باسم كريستو"، والمنتجين: "صادق الصباح، جمال سنان، بالإضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي.

نادين نسيب نجيم وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004 كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها، دخلت مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل "خطوة حب" ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة "الموريكس دور" لعام 2010.

شاركت في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية منها "سمرا .. الهيبة .. عشق النساء .. خمسة ونص"، كما يُعرض لها حالياً مسلسل "صالون زهرة".تزوجت "نادين" من لاعب البوكر هادي الأسمر في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما "هافن" عام 2013 و"جيوفاني" بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.