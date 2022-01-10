شاهد .. فخامة ورفاهية.. اتفرج منزل ميريام فارس الخيالي.. أشبه بقصور الملوك ومجهز بتقنيات حديثة صدمت بها الجمهور .. ؟

انت الان تتابع خبر فخامة ورفاهية.. اتفرج منزل ميريام فارس الخيالي.. أشبه بقصور الملوك ومجهز بتقنيات حديثة صدمت بها الجمهور .. ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/10 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، صوراً لمنزل الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ حيث يظهر بتقنيات حديثة تفاجئ بها الجمهور.



ونشرت الفنانه ميريام فارس، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستيجرام"، صور لها من بيتها، وهي تلاعب ابنها.

وتظهر فخامة بيتها من كبر باب المدخل، حيث يمثل مساحة كبيرة، ومساحة اخرى خضراء أمام منزلها.



يذكر ان ميريام فارس متزوجة منذ عام 2014 برجل اعمال لبناني أميركي ورزقت منه بإبن عام 2016. واصبح زوجها يعيش بين اميركا ولبنان لشدة تعلقة بميريام وبعائلته.