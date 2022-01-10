شاهد .. اتفرج.. أستاذة نجم طيور الجنه الوليد مقداد في الجامعة تفاجئ الجميع .. وكشف الوليد سرا عنها دون ملاحظتها فصدمته بهذا الرد الغير متوقع؟ (صور)

انت الان تتابع خبر اتفرج.. أستاذة نجم طيور الجنه الوليد مقداد في الجامعة تفاجئ الجميع .. وكشف الوليد سرا عنها دون ملاحظتها فصدمته بهذا الرد الغير متوقع؟ (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/10 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

قامت أستاذة الجامعة الّتي يرتادها الوليد مقداد، نجم قناة طيور الجنة، بكشف سر يخصّها نشره أمام الجميع، دون أن تذكره أنّها تتابعه.

وفي التفاصيل، قام نجم طيور الجنة اليوتيوبر الوليد مقداد بنشر صور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي مستخدماً خاصية الستوري وذلك بعد أن تأخر عن جامعته لأسباب لم يكشف عنها.



رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا صور الوليد مشيرين إلى أنه بدأ يستغل ثروة والده خالد مقداد بسبب عدم إكتراثه لعامه الدراسي والمستحقات المادية التي تم دفعها للجامعة.

وكان الوليد قد علق قائلاً :”تذكرت أن عندي إمتحان فاينل لسا ساعتين وبعد ما درست شي”.

هذا التعليق كان كفيلاً بشن حملة على الوليد ، مؤكدين أنه قادر على الدراسة بدل من نشر صوره وأخباره.