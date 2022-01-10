شاهد .. في اول ظهور اعلامي.. شيرين عبد الوهاب صدمت إسعاد يونس ووجهت إهانة قوية للراحل عبد الحليم حافظ!

انت الان تتابع خبر في اول ظهور اعلامي.. شيرين عبد الوهاب صدمت إسعاد يونس ووجهت إهانة قوية للراحل عبد الحليم حافظ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في أول ظهور إعلامي لها، قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها كانت تتمنى أن تكون بطلة فيلم رسالة من امرأة مجهولة، لأنها تحب الفنان فريد الأطرش والفنانة لبنى عبد العزيز، مشيرة إلى أنه يحسب له أن يشارك في فيلم بطلته "واحدة ست".

وأضافت قبل أيام خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "معتقدش أن الفنان الكبير عبد الحليم حافظ كان وافق على حاجة زي كدة، الفنان فريد الأطرش عظيم، كان أمير وهو أمير فعلا"، الأمر الذي أثار استغراب يونس.

وقالت إن ابنتها مريم رسامة ماهرة، ولديها مواهب مميزة، مضيفة: "وأنا حامل فيها كنت بلون كتير، وباكل حلويات كتير، فهي طالعة بتحب الرسم وبتحب أكل الحلو جدا.. هما الاتنين شطار وبيفاجئوني".

تابعت: "أما (هنا) فبتقول مواعظ أحيانا، ممكن تكلميها في حاجة تخصك تلاقيها قالت جملة تعيشي بيها عمرك كله"، موضحة أنها عندما أعلنت الاعتزال، ترددت في حضور حفلة مدرسية لابنتيها، حتى لا يسألها الحضور عن الأسباب، فطلبت منها "هنا" أن تذهب ولا تتوقع حدوث الأمور السيئة حتى لا تحدث بالفعل.

أضافت: "لما قلتلها مخاوفي قالت لي مامي ممكن تيجي تقعدي فوق ومحدش هيشوفك، لكن هتقعدي تفكري في حاجات وحشة هتحصل هتلاقيها حصلت، استني لما اللحظة دي تيجي، بلاش تتوقعي الأسوأ".