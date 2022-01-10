شاهد .. مفاجأة فنية كبيرة تثير الاردنيين.. مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد يعلن عن هذه الخبر الغير متوقع عن زوجته.. والجمهور في حالة صدمة؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية كبيرة تثير الاردنيين.. مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد يعلن عن هذه الخبر الغير متوقع عن زوجته.. والجمهور في حالة صدمة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/10 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف لحظة إعلان عائلة خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة المخصصة للأطفال عن حمل زوجته بطفلها السادس، من خلال كشف نوع الجنين لابنتهم جنى.



ويظهر في الفيديو أبناء خالد مقداد بما فيهم التوأم وليد ومعتصم، خلال استلام جنى لصندوق يكشف عن أن المولود المنتظر هو ذكر،

مما يجعلها تنهار من البكاء لرغبتها بشقيقة لها في ظل وجود 4 أشقاء ذكور، فيما يضحك خالد ويطرح عليها فكرة زواجه من سيدة أخرى من أجل إنجاب شقيقة لها.



وأثار هذا الفيديو حالة من الجدل وموجة متضاربة من التعليقات، حيث قام البعض بتهنئة العائلة على إعلان الحمل، متمنين للأم والطفل الصحة والسلامة.

فيما عبر البعض عن صدمتهم بسبب وصول وليد ومعتصم إلى عمر الـ 20، وحمل والدتهم في هذا السن وإنجاب طفل آخر، لكن رد عليهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لا يحق لأحد منعهم من الإنجاب ما دامت ظروفهم الصحية والمادية تسمح بذلك.



وحوّل آخرون الأمر إلى سخرية، مشيرين إلى أن خالد مقداد لا يريد غير أبنائه في القناة ولذلك يستمر في إنجاب المزيد حتى تبقى القناة مستمرة بجهود عائلة المقداد.

يُشار إلى أن الخبر كان مفاجئًا حيث إنه جاء بعد فترة من إعلان الوليد خطوبته، وهو الأمر الذي دفع البعض للتعليق، بأن زوجة خالد ستصبح جدة،

وبالتالي كان ممكن أن تلغي موضوع الإنجاب هذا، فيما رأى أخرون أنه وبهذه الطريقة سيتمكن خالد من ضم أولاده الصغار وأحفاده إلى القناة وإنتاج جيل جديد من المشاهير.

وكان خالد مقداد قد أسس فرقة طيور الجنة الفنية للأطفال عام 1994 م في العاصمة الأردنية عمان، وانتج الكثير من الاناشيد التي تعنى بالطفل والوطن.

ولقد افتتح قناة فضائية في 25 يناير/كانون الثاني 2008م وحققت هذه القناة نجاحًا كبيرًا وكانت سبب شهرة أبناء خالد في طفولتهم وحتى اليوم،

وهو متزوج من السيدة مروة حماد وأنجب منها خمسة أبناء وهم المعتصم بالله مقداد، الوليد مقداد، جنى مقداد، إياد مقداد وجاد مقداد.