شاهد .. شمس الكويتية تجن جنونها وتظهر وهي تستعرض جسدها بفستان شفاف دون أن ترتدي أي شيء تحته !!

انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تجن جنونها وتظهر وهي تستعرض جسدها بفستان شفاف دون أن ترتدي أي شيء تحته !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة ​شمس الكويتية​ الجدل على مسرح بابل بارتدائها فستاناً أصفر شفافاً تصميمه جميل جاء طويلاً بذيل وأكملت شمس الكويتية إطلالتها بماكياج بسيط فاختارت أن تبرز جمال عينيها الماسكرا.

والآي شادو والاي لاينر والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع ترك خصلات شعرها منسدلا على وجهها بتسريحة Wavy انسيابية ناعمة.وشاركت شمس في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة لها مرتدية الفستان وفي صورة أخرى اعتمدت كاب عليه رسم لمعلم أثري، وعلقت عليه :شوفوا جمال الفستان والرداء المستوحى من الحضارة البابلية.

لكن فستان شمس على الرغم من جماله إلا أن بطانته قصيرة فاعتقد العديدون أنه بلا بطانة، ما عرضها للانتقادات.احيت شمس الكويتية حفلاً ضخماً في العراق وسط حشد كبير من محبيها الذين ملأوا المقاعد على المدرجات استعداداً للقاء نجمتهم المفضلة.

وارتدت شمس الكويتية فستاناً طويلاً أصفر ونشرت صورة لإطلالتها على المسرح عبر حسابها الخاص وعلّقت عليها قائلة: "اسحبوا الصوره وشوفوا جمال محبيني وجمهوري العراقي الرائع اللي يحبونه العراقيين محظوظ لان مافي اجمل من محبتهم. نلتقي قريباً جداً بإذن الله".

وسبق أن نشرت شمس فيديو عبر حسابها الخاص وهي تتجوّل في شوارع بغداد قائلة: "نحن الآن في شارع عمر عبد العزيز، ورايحين الأعظمية" وأضافت "هذا أنا في الشارع، لا في حاجة لا درع واقي ولا كلام فاضي".

شمس تتصدر الترند برقصتها العراقية

وكانت تصدّرت شمس الكويتية الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن تداول رواده فيديو يظهرها ترقص رقصة عراقي.

وفي التفاصيل، أثناء إحياء حفلة لها في العراق ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي، رقصت تتوجه شمس للفرقة الموسيقية بأن يعزفوا لها، قائلة: "معزوفة"، فترقص شمس على أنغامها وهي على المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.وتفاعل المتابعون مع الفيديو .

وأثار إعجابهم، كما تداولوا مقاطع فيديو أخرى من الحفلة تظهر فيها مناشدة رئيس الوزراء بمعالجة شخص مصاب في مرض السرطان يدعى احمد، وعلق متابع عليه: "شكرا جزيلا لمشاعركِ ولوقفتك وهذا الامر ليس بجديد عليكِ".