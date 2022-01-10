شاهد .. نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد يخرج عن صمته.. ويحذر والدته من أمر خطير وغير مسبوق .. ووالده يتدخل بسرعة ؟(صورة)

انت الان تتابع خبر نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد يخرج عن صمته.. ويحذر والدته من أمر خطير وغير مسبوق .. ووالده يتدخل بسرعة ؟(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/10 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين نشرهما نجم قناة طيور الجنة المعتصم بالله مقداد​ الشهير بـ عصومي تجمعه بوالده خالد مقداد.



وعلّق على الصورة الثانية مهددا والدته بطريقة طريفة بأنه يريد الزواج قائلاً: "رسالة تحذير لماما إذا ما زوجتيني رح نحرد أنا وبابا".

وتفاعل المتابعون مع الصور، معربين بتعليقاتهم عن إعجابهم بطرافة "عصومي" وعلاقته بوالديه.



وكان نشر نجم قناة "طيور الجنة" صورة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت الجدل بين المتابعين.

فظهر "عصومي" وهو يبكي على صديقه الذي إرتبط رسميا، مستخدماً فلتر، إذ وضع مقداد صورة صديقه مع عروسته وعلّق قائلاً: "حتى إنت عملتها يا صاحبي".



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصورة متفاعلين معها عبر تعليقاتهم.