شاهد .. بإطلالة ملائكية .. اتفرج ابنة سلطان الطرب (جورج وسوف) تسرق الأنظار بجمالها الفريد والغير متصور .!!صورة

انت الان تتابع خبر بإطلالة ملائكية .. اتفرج ابنة سلطان الطرب (جورج وسوف) تسرق الأنظار بجمالها الفريد والغير متصور .!!صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ندى زيدان بطلة سباقات الراليات صوراً جديدة لابنتها عيون من الفنان السوري جورج وسوف، عبر حساب .

وأوضحت صور الإحتفال بانتهاء العام الدراسي، الشبه الكبير بين "أبو وديع" وابنته الصغرى مع بلوغها عامها الرابع.

وكان "سلطان الطرب" تزوج من زيدان في عام 2014، ورُزِقَ منها بعيون في عام 2015، قبل أن ينفصلا.

ولوسوف 3 أبناء من زوجته الأولى شاليمار، وهم وديع، حاتم وجورج جونيور.