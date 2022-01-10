شاهد .. على نهج ميا خليفة : العارضة مهلقا جابري ..بإطلالة صارخة للغاية تظهر مفاتنها للعلن بعد خروحها بملابسها الداخلية ؟

انت الان تتابع خبر على نهج ميا خليفة : العارضة مهلقا جابري ..بإطلالة صارخة للغاية تظهر مفاتنها للعلن بعد خروحها بملابسها الداخلية ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/10 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي )

أحدثت عارضة الأزياء الإيرانية الشهيرة ​مهلقا جابري​ موجة واسعة من الجدل بين رواد مواقع السوشل ميديا عقب نشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور و الفيديوهات انستغرام.

ظهرت مهلقا من على شرفة أحد الفنادق مرتدية ملابس داخلية باللون الأبيض، وتضع منشفة على رأسها في اشارة منها انها كانت تستحم.

وظهرت في صورة اخرى وهي تحتسي القهوة. وصدمت الجمهور بإطلالتها التي لم تراعي فيها الإخلاقيات العامة، وعلقت قائلة:”أنا أقوم بإصلاح نفسي عندما أكون وحدي”.

تفاعل الحمهور بشكل واسع مع الصور وطالبوها أن تحترم عين المتابعين قليلاً.