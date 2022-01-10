شاهد .. رهف القنون تطل هذه المرة وهي في حالة سكر داخل حوض الإستحمام على غرار ميا خلفية !!

انت الان تتابع خبر رهف القنون تطل هذه المرة وهي في حالة سكر داخل حوض الإستحمام على غرار ميا خلفية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء السعودية ​رهف القنون​، صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة.

خاصية "الستوري"، وتظهر فيها أثناء تواجدها في حوض الإستحمام، وهي تحمل في يدها كأساً من النبيذ.

وظهرت القنون وهي عارية تماماً، وعلقت قائلة :"بصحتكم، لفرص جديدة، وإنجازات أكثر، مباركة، سعادة، صحة حب، سفر والمزيد من الأموال في 2022".

متابعو القنون إنهالوا بالتعليقات، التي جاء معظمها سلبية، حتى أن البعض منهم أكد أنها مخمورة إلى حد كبير، مشيرين إلى أن نظرتهم لها لن تتغير مهما حصل، وأن الأمور التي تقوم لا تمثلهم، بل على العكس هي تشوّه صورة مجتمعهم، وهو أمر مرفوض وغير قابل للنقاش.