شاهد .. هذا الفتى الوسيم اصبح اشهر فنان كوميدي ..تزوج مرتين آخرهما من والدة ممثلة شهيرة .. توفي شاباً وأبكى جميع المصريين في رحيله .. لن تصدق من هو؟

انت الان تتابع خبر هذا الفتى الوسيم اصبح اشهر فنان كوميدي ..تزوج مرتين آخرهما من والدة ممثلة شهيرة .. توفي شاباً وأبكى جميع المصريين في رحيله .. لن تصدق من هو؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/10 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لصبي صغير، وكُتِب عليها أنها لكوميديان راحل في عُمر الصبا،

حيث كان في تلك الصـورة يبلغ من العمر قرابة الـ12 عامًا، وهي أول صورة له في تلك المرحلة العمرية.



إنه الفنان الراحل “طلعت زكريا” الذي نشرت ابنته إيمي طلعت زكريا، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورة نادرة له.

وعلّقت عليها قائلة "قصه صورة.. بابا كان دائما بيحكيلى عن ذكرياته وعن قد ايه الواحد كل مابيكبر بيفقد الشغف للاشياء اللى حواليه مكنتش ببقا فاهمه كلامه لغايه لما كبرت وبقيت احس ده".



وتزوج طلعت زكريا مرتين، الأولى كانت من سيدة تدعى صباح وأنجب منها ولدين: عمر، وابنته الممثلة أميمة (ايمي طلعت زكريا)،

وفي عام 2005 تزوج للمرة الثانية بالخفاء من شيرين المنزلاوي والدة الممثلة هنا الزاهد بدون ان يخبر زوجته الاولى ولكنهما انفصلا في العام 2010.