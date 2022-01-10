شاهد .. ثراء فاحش وأرقام صادمة لـ ثروة الفنان المصري هاني شاكر .. الرقم يفوق كل التوقعات!؟

انت الان تتابع خبر ثراء فاحش وأرقام صادمة لـ ثروة الفنان المصري هاني شاكر .. الرقم يفوق كل التوقعات!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعد الفنان هاني شاكر، أحد الفنانين الذين استطاعوا تحقيق ثراء كبير من عملهم بالفن، فهو فنان بدأ في عهد كبار المطربين مثل عبد الحليم حافظ.

وبالرغم من قلة إحيائه للحفلات إلا أن ثروة هاني شاكر وصلت لما يقارب ال32 مليون دولارًا أي حوالي 480 مليون جنيهًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع المستقبل.

يذكر أن أخر أغاني هاني شاكر “وأنت غايب” باللهجة الخليجية والتي طرحها في مطلع أغسطس الماضي، من كلمات الشاعر خالد بن معمر، وألحان محمود حسن وميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.

وقد أحيا حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية مؤخرا على مسرح محمد عبده، حيث قدم خلالها العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.