شاهد .. حكاية الفيلم الجريء الذي رفض فيه رشدي أباظة تقبيل هدى سلطان لهذا السبب الصادم والغير متوقع!

انت الان تتابع خبر حكاية الفيلم الجريء الذي رفض فيه رشدي أباظة تقبيل هدى سلطان لهذا السبب الصادم والغير متوقع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاتن النساء وفارس الأحلام الذي تتمناء الفتيات، دنجوان الساحة الفنية، والذي اعتاد على أن لا تفلت منه أي فنانة دون أن يجمعهما مشهد جريء.

، إلا أن شارك هدى سلطان فى فيلم "إمراة فى الطريق" صنة 1958، والذي تجسد فيه دور" المرأة اللعوب" التى تخون زوجها.

وحين بدأ رشدي أباظة، فى قراءة سيناريو العمل اكتشف وجود مشاهد جريئة بينه وبين بطلة العمل "المرأة اللعوب"، انتفض على الفور قائلاً :"لا يمكن كله إلا هدى" سلطان".

وفورا تدخل الراحل المخرج عز الدين ذو الفقار، وسأله عن سبب رفض تقبيل البطلة، رد ساحر النساء قائلاً: "أخشي من غضب زوجها فريد شوقي.. فهو صديقي".

وطلب المخرج من " أباظة محاولة تجسيد المشاهد، وبالفعل حاول "الدنجوان"، وفى كل مرة يبدأ تصوير المشهد يرتجف ويشعر بتوتر قائلاً: "أري فريد شوقي أمامي فلا أستطيع تقبيلها".

وبعد محاولات نجح فى تصوير جميع المشاهد ، وحقق نجاحاً كبيراً لما ظهر لنا أمام الكاميرات من مشاهد جريئة وقصة مثيرة وأحداث مشوقة ، وتم أعتباره ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

وفي ذات الجانب ترددت شائعات حول إنفصال هدى وسلطان عن زوجها بسبب إصرارها علي تجسيد دورها الجريئ فى فيلم" إمرأة فى الطريق"، حتى أثار غضب فريد شوقي واتهم أباظة بأنه السبب فى طلاقهما.

وعلقت ابنتهما المنتجة ناهد فريد شوقي في إحدى البرامج قائلة كانوا بيخبوا من بابا ألبومات صور الفيلم، وطبعا حصلت خناقة بينهم.