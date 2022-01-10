شاهد .. اتذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة الجميلة..مايا الصعيدي.. اتفرج كيف أصبحت الان شابة جميلة وناجحة في احدث ظهور لها ؟فيديو

انت الان تتابع خبر اتذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة الجميلة..مايا الصعيدي.. اتفرج كيف أصبحت الان شابة جميلة وناجحة في احدث ظهور لها ؟فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/10 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

ظهرت الفنانة الصغيره مايا الصعيدي مع والدها في احدث عمل لهما بأغنية جديدة نالت اعجاب الجميع .



و نالت اغنية الفنانة الأردنية ?مايا الصعيدي? الجديدة نجاحاً كبيراً بعد أسبوع على طرحها فحققت مليوني مشاهدة في هذه الفترة الزمنية القصيرة.

وعبرت الطفلة الصعيدي عن حياتها اليومية في الأغنية حيث مازالت تشعر بالألم من قرصة والدها الذي يجب عليه مصالحتها كما تقول كلمات الأغنية.

وقد شارك ?عمر الصعيدي? والد مايا وشقيقتها ?لين الصعيدي? في كليب أغنية ?لا تقرصني لا تقرص فترجمت الألم التي شعرت به مايا منذ سنة و6 شهور بإحساسها إلى عمل فني.

ومن كلمات الأغنية : لا تقرصني لا تقرص منك انا زعلانة، صرلي سنة و6 شهور من قرصتك وجعانه انا بشاكس وبغلب ما بقدر اقعد هديانه،

في التصوير زهقت كثير كنت ملانة ونعسانة وعن سعادته بنجاح العمل الفني قال عمر الصعيدي:تفاجئت في فيديو قديم نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جيمعهم ينتقدوني لأنني قمت بقرص ابنتي مايا بطريقة عفوية،

وتفاجأت من ردود فعل الجمهور وحينها اصريت على انتاج عمل فني يوضح أن ذلك شأمر طبيعي بين الأب وابنته وان كل شيء بيني وبين مايا على ما يرام ...

الحمد الله على نجاح العمل ولم اكن اتوقع ان يحقق هذا النجاح أشكر الجمهور على ثقته بي وبعائلتي واتمنى ان تنال الاعمال القادمة اعجابهم