شاهد .. تفاصيل مثيرة للغاية.. حكاية قُبلة حسين فهمي التي أشعلت فتيل الحرب بين الفنان حسن يوسف ولبلبة وتسببت في طلاقهما وحرمان لبلبة من الإنجاب حتى اليوم!

انت الان تتابع خبر تفاصيل مثيرة للغاية.. حكاية قُبلة حسين فهمي التي أشعلت فتيل الحرب بين الفنان حسن يوسف ولبلبة وتسببت في طلاقهما وحرمان لبلبة من الإنجاب حتى اليوم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم تتزوج الفنانة لبلبة لأكثر من مرة واحدة في حياتها خلاف قريناتها، حيث كانت الزيجة تلك من الفنان حسن يوسف، حيث كان للإنفصال بينهما سريعا يتزوج حسن يوسف من الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

وأعلنت لبلبة في لقاء قديم لها تفاصيل كشفها عن قصة حبها وزوجها من حسن يوسف، وقالت إن حسن يوسف تعرف عليها في بداية الستينيات من القرن الماضي وأعجب بها منذ النظرة الأولي ووقـ.ـع في غرامــ.ـها، وطلب منها الزواج.

وكشفت أنه كان سر إعجابه بها هو حبها الشديد لوالدتها، فقد كانت في بعض الأحيان تعتذر عن السفر والمشاركة في أعمال كثيرة من أجل الاهتمام بها، وبعد عدة لقاءات كشفت له لبلبة أن والدتها تراها صغيرة، فقد كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وبالفعل حينما تقدم لخطبتها رفضت والدتها الزواج.

لبلبة هددت والدتها بالانتحار، بل ووصل الأمر إلى أن جمعت ملابسها وقررت أن يتم الزواج، فاضطرت والدتها إلى أن توافق على الزواج، واستمر زواجهما لمدة سبع سنوات.

وفي تصوير لبلبة لفيلم “بنت بديعة” في سنة 1972 حيث قدمت دور الراقصـ.ـة “توحة”، وقد أضاف المخرج حسن الإمام للفيلم قُبلة بينها وبين حسين فهمي، فاتصلت لبلبة بزوجها حسن يوسف تخبره فرفض الأمر، ووضعها أمام الاختيار بين القبلة والطلاق، وبالفعل تم الطلاق بينهما.