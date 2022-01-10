شاهد .. وسامته فاقت الوصف .. اتفرج على أول ظهور لـ (سليم) إبن منى زكي وأحمد حلمي بعدما كبر وخطف الأنظار بوسامته الغير عادية .. لن تصدقوا كيف أصبح؟!

انت الان تتابع خبر وسامته فاقت الوصف .. اتفرج على أول ظهور لـ (سليم) إبن منى زكي وأحمد حلمي بعدما كبر وخطف الأنظار بوسامته الغير عادية .. لن تصدقوا كيف أصبح؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة منى زكي، صور نجلها سليم، عبر خاصية «انستا ستوري»، على موقع الصور انستجرام.

وحرصت الفنانة على إخفاء ملامح وجــه ابنهــا، حيث التقطت الصورة من الخـلــف، وقد ظهر خلالها ابنها وهو يحمل حقيبته المدرسية، متجــهــا إلى المدرسة.منى زكي أرفقت تلك الصورة، التي نشرتها على خاصية “ستوري”، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، بتعليق طريف قالت فيه: “يا مسهل يارب.. التالت.. ربنا يستر”.

منى زكي أرفقت تلك الصورة، التي نشرتها على خاصية “ستوري”، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، بتعليق طريف قالت فيه: “يا مسهل يارب.. التالت.. ربنا يستر”.

يُذكر أن الفنانة منى زكي متزوجة من الفنان “أحمد حلمي” منذ عام 2002، وقد رزقا بإبنتهما الكبرى “لي لي” عام 2003، وابنهما الثاني “سليم” عام 2014، والثالث “يونس” عام 2017.