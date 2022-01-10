شاهد .. باقوى اطلالة في الكرة الأرضية .. نسرين طافش تستعرض مفاتنها الأنثوية بإطلالة نارية كشفت أكثر مما أخفت

انت الان تتابع خبر باقوى اطلالة في الكرة الأرضية .. نسرين طافش تستعرض مفاتنها الأنثوية بإطلالة نارية كشفت أكثر مما أخفت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة السورية ​نسرين طافش​، مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بكامل عفويتها.

نسرين إرتدت توب باللون الرمادي، وتركت شعرها الطويل المموج منسدل على كتفها بطريقة مميزة.

وعلقت نسرين على الصور قائلة: "اقترب ممن يفتحون في روحك نوافذ من نور ، و يقولون لك انه في وسعك أن تضيئ العالم".

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع صور نسرين متغزلين بجمالها الأخآذ ونعومة إطلالتها.

وكانت قد شاركت نسرين طافش الجمهور مجموعة صور لها من زيارتها إلى سوريا، وظهرت بإطلالة يومية مميزة.

نسرين إرتدت بيجاما رياضية باللون الاخضر القاتم، وتركت شعرها منسدل على كتفها بطريقة عفوية، كما طبقت على وجهها ماكياجاً ناعماً جداً أبرز جمال ملامحها.

ولفتت نسرين الأنظار بوجود حقيبة سفر مميزة جداً معها بالصورة، دفعت المتابعين للتساءل عن سعرها ليتبين أنه يصل إلى الـ 2300 دولار أميركين وهو ما اعتبره المتابعون مرتفع للغاية.