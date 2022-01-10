شاهد .. أنا حامل من الفنانة نانسي عجرم..تصريحات صادمة لن تصدق ماهي ديانة حفيد عمر الشريف.. والمفاجأة في مؤهله الدراسي؟

انت الان تتابع خبر أنا حامل من الفنانة نانسي عجرم..تصريحات صادمة لن تصدق ماهي ديانة حفيد عمر الشريف.. والمفاجأة في مؤهله الدراسي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/10 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تصدر عمر الشريف جونيور حفيد الفنان المصري الراحل عمر الشريف والفنانة الراحلة فاتن حمامة مؤخرا تريند جوجل

بعد انتشار تدوينة منسوبة إليه بأنه حامل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي اثار حوله حالة من الجدل.



وانتشرت صورة لـ"جونيور"، مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكتوب عليها "أنا حامل"، الأمر الذي اعتبر بمثابة الإعلان عن "الحمل"، ما دفع جونيور للسخرية.

ونفى جونيور هذه الشائعة، بطريقة ساخرة، خاصة وأن الأمر يستحيل حدوثه، مع اختلاف الطبيعة البيولوجية والتكوين الجسماني بين الرجل والمرأة، ونشر صورة عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستعرام".



وعلق على الصورة، بعدما أجرى تدخلا بها من خلال أحد برامج تعديل الصور "فوتوشوب": "لمن يسأل عن هوية والد الطفل، فهو نانسي عجرم"، وأرفق الصورة بأغنية الفنانة اللبنانية الشهيرة "آه ونص".

التقرير التالي يعرض أبرز المعلومات عن الفنان الشاب:



ولد جونيور 28 نوفمبر 1983 لأب مسلم وأم يهودية واعترف بأنه مثلي منذ سنوات.

وكشف "عمر" خلال حوار سابق مع برنامج «شباب توك» المذاع عبر فضائية «D.W الألمانية»عن ديانته الحالية قائلاً: «أنا مسلم وفي المقابل أحترم المسيحية ديانة والدتي وأحترم تقاليد اليهودية التي ينتمي إليه جذور عائلة والدتي".



شارك في فيلمي "المسافر" و"حسن ومرقص" من بطولة عمر الشريف وشارك كممثل في 9 أعمال أولها مسلسل "وجه القمر" عام 2000، وكان عمره وقتها 17 عاما.

حصل على درجة الماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد، كما درس الفنون المسرحية في معهد لي سترابيرج.

يذكر أن ديانة جده الفنان الراحل عمر الشريف

كانت المسيحية واسمه الأول كان ميشيل شلهوب إلا أنه غير ديانته من المسيحية إلى الإسلام ليتمكن من الزواج من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وذلك بعد أن وقع في غرامها أثناء تصويرهما فيلم «صراع في الوادي»، كما غيّر اسمه ليصبح عمر الشريف.