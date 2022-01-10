شاهد .. مفاجأة لا يعلم عنها أحد .. الكشف عن الديانة الحقيقية للمذيعة الأردنية علا الفارس والتي أخفتها عن زوجها الجديد وأبقتها سراً !!

انت الان تتابع خبر مفاجأة لا يعلم عنها أحد .. الكشف عن الديانة الحقيقية للمذيعة الأردنية علا الفارس والتي أخفتها عن زوجها الجديد وأبقتها سراً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن تزوجت الإعلامية الأردنية علا الفارس تصدر أسمها الترند وحاول المستخدمون الوصول بعض المعلومات عنها . معلومات عن علا الفارس الاسم الكامل باللغة العربية: علا تحسين عبد الرؤوف الفارس الاسم الفني باللغة العربية: علا الفارس الاسم الفني باللغة الإنجليزية: Ola Alfares الديانة: مسلمة الجنسية: أردنية تاريخ الميلاد: ٦ نوفمبر ١٩٨٥ العمر في ٢٠٢١: ٣٦ سنة محل الميلاد: الأردن محل الإقامة: الدوحة، قطر البرج الفلكي: العقرب الزوج: غير متزوجة المؤهل الدراسي: تخرجت من جامعة عمان الأهلية المهنة: مذيعة و صحفية أردنية الطول: ١٧٠ سم لون العين: بني لون الشعر: بني بداية النشاط الفني: سنة ٢٠٠٢ سنوات النشاط الفني: ٢٠٠٢ – حتى الآن (١٩) سنة أهم الأعمال: برنامج “إم بي سي في أسبوع” أهم الجوائز: حصلت على لقب أفضل إعلامية أردنية عام ٢٠٠٩ من خلال تصويت الجمهور.