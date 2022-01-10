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شاهد .. مفاجأة لا يعلم عنها أحد .. الكشف عن الديانة الحقيقية للمذيعة الأردنية علا الفارس والتي أخفتها عن زوجها الجديد وأبقتها سراً !!

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الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن تزوجت الإعلامية الأردنية علا الفارس تصدر أسمها الترند وحاول المستخدمون الوصول بعض المعلومات عنها .

 

معلومات عن علا الفارس

الاسم الكامل باللغة العربية: علا تحسين عبد الرؤوف الفارس

الاسم الفني باللغة العربية: علا الفارس

الاسم الفني باللغة الإنجليزية: Ola Alfares

الديانة: مسلمة

الجنسية: أردنية

تاريخ الميلاد: ٦ نوفمبر ١٩٨٥

العمر في ٢٠٢١: ٣٦ سنة

محل الميلاد: الأردن

محل الإقامة: الدوحة، قطر

البرج الفلكي: العقرب

الزوج: غير متزوجة

المؤهل الدراسي: تخرجت من جامعة عمان الأهلية

المهنة: مذيعة و صحفية أردنية

الطول: ١٧٠ سم

لون العين: بني

لون الشعر: بني

بداية النشاط الفني: سنة ٢٠٠٢

سنوات النشاط الفني: ٢٠٠٢ – حتى الآن (١٩) سنة

أهم الأعمال: برنامج “إم بي سي في أسبوع”

أهم الجوائز: حصلت على لقب أفضل إعلامية أردنية عام ٢٠٠٩ من خلال تصويت الجمهور.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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