شاهد .. تفاصيل محزنة للغاية .. فنانة مصرية شهيرة تتحدث بحرقة شديدة: (عادل إمام أضاع 9 سنوات من عمري) .. لن تصدق من تكون!.

انت الان تتابع خبر تفاصيل محزنة للغاية .. فنانة مصرية شهيرة تتحدث بحرقة شديدة: (عادل إمام أضاع 9 سنوات من عمري) .. لن تصدق من تكون!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعادت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول اخبار اثارة الكثير من الجدل حول الفنانة التي صرحت انه اضاعت 9 سنوات من حياتها والسبب الفنان عادل الامام.

واثارة ضجة كبيرة للفنانة شيرين سيف النصر، بعد أن صرحت وقالت إن تسع سنوات من عمرها الفني قد ذهب خلال تقديمها لمسرحية بودي جارد مع الفنان عادل إمام.

وأوضحت أن عدداً كبيراً من جمهورها ومحبيها اعتقدوا أنها ابتعدت عن الساحة الفنية، ولكن في حقيقة الأمر أنها قضت ما يقرب من 9 سنوات كانت تشارك خلالها في مسرحية بودي جارد التي كانت آخر الأعمال المسرحية للفنان عادل إمام.

والتي كانت فيها مشاركة في البطولة مع مجموعة كبير من النجوم والنجمات من بينهم رغدة ولوسي وعدد كبير من الفنانين الذين تعودوا على مشاركة الفنان عادل إمام أعماله المسرحية.

وأضافت شيرين سيف النصر أن هذه المسرحية قد استهلكت الكثير من طاقتها، بالإضافة إلى أنها لم تقم بتصوير المسرحية، وهذا تسبب لها في حالة نفسية سيئة، لذلك لم تتواجد على الساحة الفنية بعدها