شاهد .. لن تصدق ..ظهور مفزع للفنانة بوسي في عيد ميلاد إلهام شاهين والجمهور في ذهول : سبحان مغير الأحوال .. اتفرج كيف غدر الزمان بجميلة الشاشة المصرية؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق ..ظهور مفزع للفنانة بوسي في عيد ميلاد إلهام شاهين والجمهور في ذهول : سبحان مغير الأحوال .. اتفرج كيف غدر الزمان بجميلة الشاشة المصرية؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/11 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

حرصت الفنانة بوسي على التواجد في الاحتفالية التي أقامتها الفنانة إلهام شاهين، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق 3 يناير من كل عام.

وظهر في مقاطع الفيديو والصور التي نشرتها بوسي شلبي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام،

الفنانة بوسي وعدد من النجوم مثل أنغام، يسرا، هاني شاكر، سميرة سعيد، شريف منير، فيفي عبدة، هاني رمزي، إيناس الدغيدي، الراقصة دينا، وليلى علوي، وآخرين.



وظهرت بوسي في الصور بإطلالة فاجئت الجميع حيث بدت بوزن ممتلىء وملامح متغيرة، بدت عليها علامات كبر السن.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع إطلالة بوسي، حيث جاءت أبرز التعليقات: “هي دي بوسي ؟ سبحان مغير الأحوال”.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها بوسي، هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2019 الماضي.