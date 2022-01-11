شاهد .. ظهور مخيف للفنانة الجميلة آثار الحكيم .. لن تتخيل كيف أصبحت بعد غدر الزمن.. اتفرج الصدمة

انت الان تتابع خبر ظهور مخيف للفنانة الجميلة آثار الحكيم .. لن تتخيل كيف أصبحت بعد غدر الزمن.. اتفرج الصدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد سنوات طويلة من الغياب عن الوسط الفني وعن الأضواء، ظهرت الفنانة الجميلة آثار الحكيم، مجددًا.

وأعلنت خلال ظهورها الجديد اعتزالها نهائياً عن الفن، الأمر الذي افزع جمهورها وأثار الجدل على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت آثار الحكيم في تصريحات صحافية خبر أبتعدها عن الفن، مشيرة إلى أن التفاصيل المذكورة حول اعتزالها صحيحة، وأنها تفرغت لعبادة الله، وذلك منذ 11 عامًا، لأن هذا كان الوقت المناسب لتشبعها من الفن.

وكشفت الفنانة آثار الحكيم بأنها اعتزلت منذ عام 2010، لكنها لم تعلن ذلك بشكل رسمي للجمهور، لأنها رأت أنها تشبعت فنيًا من خلال الأعمال والأدوار التي قدمتها في مشوارها الفني، والذي استمر نحو 35 عامًا قدمت خلالها العديد من الأعمال البارزة على مستوى الدراما والسينما.

وترى أيضًا أنه واجب عليها أن تتفرغ لعبادة الله وشكره على ما رزقها به من نعم، مضيفة أنها بدأت قراءة القرآن، وكذلك بدأت قراءة كتاب تفسير القرآن للأطفال.

جدير بالذكر أن آخر اعمال آثار الحكيم ، مسلسل "الوتر المشدود"، والذي شاركت فيه مع مجموعة

ألمع نجوم الدراما المصرية، وهو من تأليف عماد نافع ومن إخراج خالد بهجت، وعرض عام 2009.

ويدور المسلسل حول أميرة المدرس مساعد بكلية التجارة، ترتبط بهاني المحامي الذي ساندها في الحصول على حقها في الميراث الذي اغتصبه.

وهذه أخر صورة لها بعد غياب سنوات طويلة، فيما بقية الصور من فترات سابقة.