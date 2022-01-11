شاهد .. على نهج رهف القنون.. مودل آش تستعرض مفاتنها الأنثوية بشكل فاضح في أقوى مشهد خادش !!

انت الان تتابع خبر على نهج رهف القنون.. مودل آش تستعرض مفاتنها الأنثوية بشكل فاضح في أقوى مشهد خادش !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء السعودية ​مودل آش​ صورة ي صفحتها الخاصةأحدثت بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبدت آش بالصورة تستعرض جسمها وصدرها بحركات وإيجاءات جنسية، وظهرت مرتدية "توب" سوداء وبنطال بيج.

وكالعادة منعت مودل آش المتابعين من التعليق، فتداولوها في صفحاتهم متوجهين لها بإنتقادات.

وهذه ليست المرة الأولى، فكانت نشرت عارضة الأزياء السعودية صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صدمت فيها المتابعين.

وظهرت آش بالصورة وهي جالسة أمام المرآة على كرسي صغير مغطى بالفرو الأبيض والتقطت صورة لها مستعرضة مؤخرتها التي بدت كبيرة جدا أكثر من العادة وكانت مرتدية روب نوم قصير باللون الرمادي.

تداول رواد مواقع التواصل الصورة على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي متسائلين إذا ما كانت تعرضت آش لعملية اكبير جديدة لمؤخرتها حيث بدا الفرق كبير جدا.