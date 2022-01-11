شاهد .. حقائق تنشر لأول مرة .. مهر زواج هيفاء وهبي من أحمد أبو هشيمة الخيالي وسبب طلاقهما صادم للغاية.

انت الان تتابع خبر حقائق تنشر لأول مرة .. مهر زواج هيفاء وهبي من أحمد أبو هشيمة الخيالي وسبب طلاقهما صادم للغاية. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر زواج وطلاق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، اهتمامات الجمهور، خلال الفترة الماضية.

زواج هيفاء من أحمد أبو هشيمة، الذي جاء بعد قصة حب استمرت 3 سنوات، لم يصمد كثيرا فسرعان ما انفصلا الثنائي وسببا ضجة كبيرة.

وقال البعض وفقا لمعلومات أن المهر كان 10 مليون جنيه أي حوالي 600 ألف دولار لكن هيفاء نفت ذلك وقالت أن القرآن الكريم كان مهرها.

الثنائي لم يتحدث أي منهما عن سبب الطلاق لكن بعض التسريبات أشارت إلى أن أحمد كان غيوراً جداً على هيفاء، وأن الأخيرة خانته مع الفنان المصري تامر هجرس.

أحمد كان رجلاً شرقياً معها ولم يتحمل أنباء خيانتها له، ولا ظهورها بالملابس الجريئة التي كانت وما زالت ترتديها، الأمر الذي خلق مشاكل كثيرة بينهما أدت للانفصال.

لاحقاً أشارت هيفاء إلى أنها نادمة على الزواج من أحمد وتتمنى أنها لم تلتفت لتلقي التحية عليه في أول مرة التقيا وذلك بعدما علمت أنه حاربها في مصر بسبب غيرته عليها. حسب قولها.

وبدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير فيلمها السينمائي الكوميدي الجديد، إذ شوقت المتابعين للعمل المنتظر من خلال نشرها عبر خاصية القصص المصورة بصفحتها الخاصة على موقع انستغرام مجموعة فيديوهات من كواليس التصوير.

وإنطلقت هيفاء وهبي في تصوير فيلمها الكوميدي الجديد في في فرنسا، وتحديداً في بلدة Bouffémont المعروفة بقصورها الفاخرة في شمال العاصمة باريس.