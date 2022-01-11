شاهد .. شبيهة السندريلا سعاد حسني تذهل الجمهور: «نسخة منها تمامًا».. والمفاجأة في هويتها ..لن تصدق من تكون - صور

انت الان تتابع خبر شبيهة السندريلا سعاد حسني تذهل الجمهور: «نسخة منها تمامًا».. والمفاجأة في هويتها ..لن تصدق من تكون - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عبر صفحاتهم الخاصة، صور لشبيهة السندريلا الراحلة سعاد حسني.

وأكدوا في تعليقاتهم على الصور المتداولة، أن الفنانة سلمى رشيد، التي ظهرت فيها، تشبه الفنانة المصرية سعاد حسني. مردفين: "نسخة منها تماما". "نسخة طبق الأصل".

وكانت #سلمى_رشيد، قد نشرت في وقت سابق صورا لها، عبر حسابها على موقع إنستغرام؛ وانتشرت الصورة بسرعة هائلة على مواقع فنية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وشبهتها تلك المواقع والمنصات، بالفنانة الراحلة سعاد حسني صاحبة لقب "السندريلا"، الأمر الذي أسعد سلمى، وقالت حينها: "إنه لشرف كبير أن يشبهوني بأيقونة الجمال والفن سعاد حسني".

كما عبرت الفنانة الجميلة سلمى رشيد، عن محبتها لنجمات الزمن الجميل، اللواتي تعدهن من أيقونات الفن الأصيل الذي أصبحنا نفتقده في وقتنا الحاضر.

سلمى رشيد، فنانة مغربية، من مواليد 13 يونيو 1994 في مدينة الدار البيضاء، كانت طالبة جامعية بشعبة الاقتصاد وغيرت الوجهة إلى الإعلام لقربه من مجالها الفني ولتحقيق رغبة دفينة في نفسها منذ الصغر.

بزغ نجمها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدل في نسخته الثانية على قناة إم بي سي 1، واطلق عليها الجمهور عدة ألقاب منها لقب "السندريلا " للشبه الكبير بينها وبين الفنانة المصرية سعاد حسني.