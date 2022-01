شاهد .. لن تصدق كيف تصرف عمر الشريف عندما اكتشف شذوذ حفيده! .. رد فعله صادم وهذه 13 معلومة عن حفيد فاتن حمامة

انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف تصرف عمر الشريف عندما اكتشف شذوذ حفيده! .. رد فعله صادم وهذه 13 معلومة عن حفيد فاتن حمامة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر إسم "عمر جونيور" حفيد الفنان العالمي، عمر الشريف، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، مجددا مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول شائعة حمله التي كانت على سبيل المزاح.

مزحة حمل حفيد الفنان عمر الشريف، لم يتقبلها الجمهور، وهاجمه بشدة خاصة وأنه أعلن أنه مثلي الجنس في 2014 ويعتبر نفسه الأب الروحي للمثليين في المنطقة العربية.

واعتبر الجمهور ما يقوم به يشوه صورة أجداده عمر الشريف و فاتن حمامة، ويهدم تاريخمها الفني، خاصة وأنه يقوم بنشر صور جريئة على حسابه على أنستجرام ، مثل صورة مؤخرته العارية.

وتعرض حفيد عمر الشريف لسيل من الاتهامات والهجوم والنقد، من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر.

ردة فعل جده

وكان عمر جونيور في إحدى حواراته الإعلامية مع دويتش فيلة، تحدث عن ردة فعل جده عمر الشريف حين أعلن عمر جونيور أنه مثلي الجنسية، وقال أنه لم يتغير أي شيئ ولم يتحدثا مطولاً في هذا الأمر وأنه ظل كما هو بالنسبة لعائلته.

ونفى عمر جونيور شائعة حمله عبر خاصية الستوري على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مؤكدا أنه من الممكن أن يرسل إلى مروجي الشائعة كتابًا عن أساسيات تشريح جسم الإنسان، في إشارة منه إلى أنه من المستحيل أن يلد الرجال أطفالًا.

كما سخر "عمر الشريف جونيور"، من شائعة حمله بنشره صورة له ببطن منتفخ بواسطة برنامج تعديل الصور "فوتوشوب"، وكتب عليها: "لمن يسأل عن هوية والد الطفل فهو نانسي عجرم".

عمر الشريف يدافع عن حفيده الشاذ

وفي حوار سابق للنجم العالمي عمر الشريف ، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج على القناة الأولى، دافع عن أحفاده وتحديداً عمر جونيور المعروف بأنه من أم كندية يهودية، وقال عمر الشريف مراراً وتكراراً :" ابني وأحفادي كلهم مسلمين ".

وأضاف عمر الشريف عند سؤاله تحديداً عن حفيده عمر جونيور أن ابنه طارق تزوج من امرأة كندية وأنجبا الطفل ثم انفصلا سريعا وعادت لكندا مع ابنها، لكن عمر الشريف وابنه طارق نجحا في استعادة حفيده عمر جونيور وعاش وتربى مع أسرته. حسب قوله.

كما قال عمر الشريف أنه حرص على تعليم ابنه طارق اللغة العربية والقرآن، وأحضر له معلم فلسطيني الجنسية ليعطيه دروساً خاصة ، ونفس الأمر فعله مع أحفاده.

معلومات عن حفيد الشريف الشاذ

1- ولد جونيور في 28 نوفمبر 1983 بكندا.

2- والده هو طارق عمر الشريف، مسلم، وأمه يهودية.

3- أطلق على نفسه عمر الشريف جونيور حبًا في جده.

4- يعيش حاليًا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

5- حصل على درجة الماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد، والبكالوريوس في جامعة "كوينز"، كما درس الفنون المسرحية في معهد لي سترابيرج.

6- دخل في مجال التمثيل عام 2000، وشارك في المسلسل المصري "وجه القمر" وكان عمره وقتها 17 عامًا.

7- ظهر في فيلمي "المسافر"، و"حسن ومرقس" مع جده عمر الشريف.

8- غادر مصر بعد وفاة جده.

9- قدم حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي 83 في عام 2011.

10- في 2014 اعترف في حوار له مع جريدة "advocate" الأمريكية أنه مثلي الجنسية، وعلى إثره منع من دخول مصر.

11- أعلن عن رغبته الزواج من الفنان سام سميث، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ88 عام 2016.

12- ينشر صورا جريئة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بشكل متواصل، ظهر في إحداها وهو يرتدي حمالة صدر نسائية، وفي أخرى وهو يتبادل القبلات مع صديقه.

13- أثار جدلًا في 2017 بعد مشاركته في المسلسل الإسرائيلي "The Baker and The Beauty"، بأجزاءه الثلاثة.