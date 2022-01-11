شاهد .. الفنانة زينة تكشف السر الخطير .. (لهذا السبب رفض أحمد زكي تقبيلي في مشهد ساخن رغم إصرار المخرج) .

انت الان تتابع خبر الفنانة زينة تكشف السر الخطير .. (لهذا السبب رفض أحمد زكي تقبيلي في مشهد ساخن رغم إصرار المخرج) . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فنانة في غاية الجمال هي زينة من مواليد 4 فبراير 1977 في القاهرة ولدت باسم وسام رضا إسماعيل مرسي، دخلت مجال التمثيل منذ عام 1995 ولا زالت مستمرة فيه حتى اليوم.

، روت زينة، حكاية أول عمل سينمائي لها كان عام 2000 بعد أن رشحها المخرج داوود عبدالسيد، لأداء دور هناء في فيلم "أرض الخوف" أمام الفنان الراحل أحمد زكي.

وفي تصريحات صحفية سابقة لها، أكدت أن "أحمد زكي كان رافضا في البداية أن أعمل معه في الفيلم وكنت صغيرة عندي 14 سنة، ورفضه كان خوفا عليّ وخصوصا أنه كان هناك قبلة في الفيلم وأصر على تنفيذها المخرج الكبير داوود عبدالسيد ولكن زكي رفض جدا، ولما سألني (هل توافقين على تقديم هذه القبلة) قلت له طالما منك لن أرفضها بالتأكيد، ولكنه أصر على عدم تنفيذها".

وأضافت: "قلت له أنا ممكن أتجوزك وأخليك تعيش في بيت وليس في فندق وأخلي بالي منك، وشعرت أني أقل حاجة أقدمها له بعدما قدم لنا فنا عظيما، وهو كان يحكي لي كل حاجة عن حياته وعلاقته بالفنانين، وكان عارف مين يحبه جدا، وكان حنين جدا وأب لكل الناس وكان يمنحني أموالا لما أتي البلاتوه لكي أحضر حلويات، وكان يعرف أهلي ويحدثني دائما في عيد ميلادي ويهنأني وكنت استغرب من أكون لكي يتذكرني".