شاهد .. الفنانة (بلقيس احمد فتحي) تفاجئ الجميع بظهور جريء للغاية وما فعلته على ظهر الحمار صدم جمهورها !.. اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر الفنانة (بلقيس احمد فتحي) تفاجئ الجميع بظهور جريء للغاية وما فعلته على ظهر الحمار صدم جمهورها !.. اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت بلقيس جمهورها بظهور جريء بعد أن نشرت الفنانة الإماراتية يمنية الأصل مقطع فيديو وثق جانبا من كواليس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية .

والتي تحمل اسم “صابرة” وتصدرت تريند “يوتيوب” أمس عقب طرحها. المقطع الذي نشرته بلقيس عبر حسابها الرسمي في “انستجرام” أظهرها في وصلة رقص بالزي المغربي وعلى الطريقة الشعبية المغربية رفقة بعض طاقم العمل.

بلقيس كانت تتمايل على أنغام الموسيقى الشعبية المغربية. وسط ضحكات الحضور النساء من طاقم العمل الذي شاركوها الرقص. وعلقت بلقيس على المقطع الذي نشرته بقولها: الشطيحة ديال المليون والترند العربي والعالمي لأغنية صابرة، هاد الفيديو من الكواليس الممتعة.” وفي السياق طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التي تحمل اسم “صابرة”.