شاهد .. ظهور مفزع ومخيف..للفنانة دنيا بطمة تثير هلع جمهورها بعد ظهورها بدون مساحيق التجميل بملامح صادمة؟ اتفرج

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع ومخيف..للفنانة دنيا بطمة تثير هلع جمهورها بعد ظهورها بدون مساحيق التجميل بملامح صادمة؟ اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/11 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

أطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة جدا أظهرتها بملامح صادمة لجمهورها.

في التفاصيل ، نشترت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بإطلالة عفوية دون وضعها مساحيق التجميل وبدون استخدام خاصية تعديل الصور والمعروفة " الفلاتر " ودون اجراء تعديل الفوتشوب على إطلالتها.

إطلالة دنيا بطمة صدمت الكثير من جمهورها ومحبيها من ضخامة خصر دنيا بطمة، حيث اعتادوا على رؤيتها نحيفةً وبقوام منحوت كما بدا وجهها خالي من أي مساحيق التجميل.

وخرجت دنيا بطمة بعد عدة أيام من تداول رواد المواقع إطلالتها بشكل لافت وردت على من تداولوا الصورة وتحدثوا عن ضخامة خصرها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستغرام

حيث ظهرت فيها مرتدية القفطان المغربي وربطت حزامًا حول خصرها وتمايلت على أغنية “مال حبيبي ماجاش” وسط تفاعل كبير من المتابعين.

الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة ، مغنية من مواليد عام 1991 سليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب،

فهي ابنة الفنان حميد باطما أخ الراحل العربي باطما أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة المشاهب وابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة.