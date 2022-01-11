شاهد .. الفنانة العالمية (بريتني سبيرز) تظهر كما ولدتها امها تماماً من دون أي قطعة ملابس .. وصورها تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

انت الان تتابع خبر الفنانة العالمية (بريتني سبيرز) تظهر كما ولدتها امها تماماً من دون أي قطعة ملابس .. وصورها تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة العالمية ​بريتني سبيرز​ مجموعة صور لها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها عارية تماماً، من دون أي قطعة ملابس.

الصور إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي، وتداولها المتابعون بشكل كبير، معبرين عن صدمتهم الكبيرة بظهورها بهذه الطريقة.

وأرفقت بريتني الصور بتعليق قالت فيه: "طاقة الإمرأة الحرة تجعلني أشعر بشكل أفضل".

وكانت بريتني قد دعت الجمهور الى الصلاة والتقرب من الله، اذ نقلت وسائل اعلام عالمية عن لسانها: "صلي عندما تستيقظ، صلي عندما تصبح الحياة صعبة، صلي عندما تكون سعيد، تقرّب إلى الله".