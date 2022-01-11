شاهد .. تعرف على حكاية طلب العندليب عبدالحليم حافظ من مخرج فيلم معبودة الجماهير استبعاد يوسف شعبان .. والسبب الصادم كشفه الأخير!

انت الان تتابع خبر تعرف على حكاية طلب العندليب عبدالحليم حافظ من مخرج فيلم معبودة الجماهير استبعاد يوسف شعبان .. والسبب الصادم كشفه الأخير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحدث الفنان الراحل يوسف شعبان في وقت ماض، في لقاء بالاعلامي معتز الدمرداش في برنامج " 90 دقيقة " على قناة المحور الفضائيه، أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أراد استبعاده من المشاركة بفيلم معبودة الجماهير وطلب هذا من المخرج حلمي رفلة.

وقال يوسف شعبان بأن العندليب قام بالاعتراض على مشاركته بالعمل بعدما عرض عليه سيناريو معبودة الجماهير وذلم بسبب الغيرة، واستمر الديكور معطل ٣ أسابيع بسبب إصرار الفنانة شادية على وجودي بالفيلم.

وأكد يوسف شعبان أن عبدالحليم حافظ كان يريد الفنان الراحل محسن سرحان بدلا منه.

وأضاف شعبان أنه كان خطر على من يقوم بالتمثيل معه، وكان يقال عني بأني أسرق الكاميرا والأضواء ولديه القدرة على لفت الانتباه.

وقد أشار يوسف شعبان إلى أن عبدالحليم وافق على وجودي بالعمل بعدما لجأ المخرج حلمي رفلة إلى الكاتب مصطفى أمين مؤلف الفيلم كي يحسم الأمر، ورأي أني الأنسب لهذا الدور.